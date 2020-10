News Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light (Switch)

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light - Disponible le 04/12! (Nintendo Switch) 22/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 22/10/2020

Il y a 30 ans, le public japonais découvrait les aventures de Marth et son combat contre le Dragon d'ombre. Dans le reste du monde, il faudra attendre 2001 et la sortie de Super Smash Bros. Melee pour que le public découvre ce preux chevalier.Cependant, pour que le grand public international découvre toute son épopée, il faudra attendre encore le 4 décembre prochain et la sortie digitale sur l’eShop de la Switch. Autant dire que depuis 1990, les fans mondiaux ont longuement attendu la localisation du jeu.Disponible pour la modique somme de 4,99 €, le jeu embarquera une traduction anglaise ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités. En effet, il sera désormais possible de revenir en arrière après une action (comme avec Fire Emblem: Three Houses et Fire Emblem Echeos), réaliser des sauvegardes rapides (équivalent des Signets dans les derniers opus) ainsi que d’accélérer les combats si les déplacements vous ennuient.A lire aussi : Final Fantasy IX Switch bénéficie d'une sortie physique en Asie Pour ce qui est du jeu en lui-même, aucune autre modification n’a été faite d'après ce que l'on a pu voir. Ainsi les graphismes NES restent identiques, tout comme les animations et l’ensemble du contenu présent dans le jeu. Notez qu’un collector a aussi été présenté aux Etats-Unis mais il n’en est rien dans nos contrées.Ce collector est disponible pour la somme de 49.99 $ et contient la boite physique NES avec la réplique du jeu et sa notice (attention, il n'est question que de réplique physique uniquement, le jeu n’est pas contenu dans le boitier), un poster Nintendo Power sur le jeu, l’artbook du jeu et évidemment, un code de téléchargement pour sa version Switch.Source : Nintendo