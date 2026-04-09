Final Fantasy VII Revelation daté au 8 avril 2027, la démo de Resonance disponible
Square Enix boucle sa trilogie pile pour les 30 ans de FFVII, et propose déjà de tester gratuitement son premier Final Fantasy en HD-2D sur l'eShop.News
- Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 sur Nintendo Switch 2, le même jour que sur les autres plateformes
- Cid Highwind et Vincent Valentine deviennent jouables, avec un nouveau système de tenues tactiques baptisé FITS
- Un Pass d'extension de l'histoire proposera deux DLC narratifs, l'un sur Séphiroth, l'autre sur Vincent et les TURKs
- La démo gratuite de Final Fantasy Resonance est déjà disponible sur l'eShop Switch et Switch 2
Grosse journée pour Final Fantasy sur Nintendo Switch 2. Square Enix a profité du State of Play de PlayStation pour dater enfin la conclusion de sa trilogie, et a lâché dans la foulée la démo gratuite d'un autre Final Fantasy, celui-là jouable dès maintenant. On vous détaille les deux.
Final Fantasy VII Revelation arrive le 8 avril 2027La date n'a rien d'anodin ni d'un hasard : Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027, soit pile pour les 30 ans du Final Fantasy VII original, et il arrivera le même jour sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC.
La bande-annonce et la vidéo de gameplay dévoilent un monde ouvert à l'échelle de la planète, qu'on parcourt à bord du dirigeable Highwind. Le chocobo Piko grandit aux côtés du groupe et débloque au fil du temps de nouvelles capacités de déplacement et de combat, tandis qu'un grappin permet d'escalader les toits et de se déplacer avec agilité dans le décor.
Square Enix a aussi montré les Armes, ces gardiennes colossales de la planète qui sèment le chaos, avec l'Arme Diamant en vedette, ainsi qu'un nouveau lieu, le Cap aérospatial, où la Shinra développe ses technologies de fusées et où se niche le village de la fusée.
Des éditions à tous les étages, et un Pass d'extensionLes précommandes sont ouvertes, avec une nuance qui nous concerne directement : les précommandes numériques sur Nintendo Switch 2 n'ouvriront qu'à une date ultérieure, sans plus de précision pour l'instant. Square Enix ne dit rien non plus du format de la version physique sur notre console, et on avoue qu'on aimerait bien savoir s'il s'agira d'une vraie cartouche.
En physique, l'édition Standard est affichée à 79,99 €, la Deluxe à 109,99 € avec mini bande originale, artbook et steelbook, et l'édition collector grimpe à 389,99 € en exclusivité sur la boutique Square Enix, avec une figurine réunissant Cloud, Zack et Séphiroth. En numérique, on retrouve la Standard à 79,99 €, la Premium à 109,99 € et la Premium Plus à 119,99 €.
Les éditions Premium et Premium Plus embarquent le Pass d'extension de l'histoire, qui donne accès à deux DLC narratifs prévus après la sortie : le premier tourne autour de Séphiroth, le second autour de Vincent et des TURKs. Elles offrent également un accès anticipé de 24 heures. Que les inquiets se rassurent, le directeur Naoki Hamaguchi avait déjà assuré que le jeu de base conclut bien l'histoire, ces extensions relevant donc du bonus.
Ceux qui veulent se remettre à niveau peuvent aussi précommander la Final Fantasy VII Remake Series Trilogy Edition numérique à 94,99 €, qui donne un accès immédiat à Remake Intergrade et Rebirth, tous deux déjà disponibles sur Switch 2. Posséder une sauvegarde de l'un ou l'autre débloquera d'ailleurs des matérias d'invocation et des skins d'armes dans Revelation.
Final Fantasy Resonance se laisse tester dès maintenantChangement complet de registre avec l'autre annonce de la soirée. La démo gratuite de Final Fantasy Resonance est disponible depuis le 3 septembre sur l'eShop, en versions Switch et Switch 2, et elle est plutôt généreuse : elle couvre l'intégralité du premier chapitre, et la sauvegarde se transfère vers le jeu complet.
Depuis les premières images dévoilées lors du Direct, le projet nous intriguait beaucoup. On a maintenant le moyen de se faire une idée sans débourser un centime, et ça tombe bien puisque la sortie est fixée au 22 octobre 2026, autant dire dans moins de deux mois.
Lequel des deux vous attire le plus, le charme rétro de Resonance ou la conclusion en fanfare de la trilogie FFVII ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Communiqué de presse Square Enix, NintendoLife, Nintendo Everything
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