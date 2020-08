News Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (Switch)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition - Launch Trailer 28/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de RPG vont pouvoir profiter de ce superbe week-end pluvieux pour se lancer dans le portage Switch de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, qui vient tout juste de sortir, disponible sur l'eShop de la console.A cette occasion, Square Enix nous propose une bande-annonce de lancement qu'on s'empresse de partager avec vous ici :RYoGA, qui a l'immense honneur de tester le jeu pour PN en ce moment, nous propose une vidéo de gameplay-découverte du mode solo du jeu : cela nous permet de découvrir l'univers du jeu, la caravane, la myrrhe, le système de combat, les menus... non sans oublier un tout petit peu de mode multi avec un compagnon de route rencontré en ligne :Le jeu est doté d'une série de trophées, du bronze à l'or, avec une liste de 9 trophées seulement.5 trophées bronze sont proposés dans le jeu :- Caravane novice : quand vous avez appris ce qu'il faut savoir pour démarrer dans l'aventure auprès de Steelskin- Nouveau Pouvoir : quand vous obtenez l'arme ultime- Nouvelles aventures : quand vous avez vaincu un nouveau monstre- Poème du désert : quand vous avez vu tous les événements Pierrot l'escroc- Ses souvenirs : quand vous avez vu tous les événements Chevalier NoirDeux trophées Argent sont proposés dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition :- Caravane du courage : quand vous avez battu le monstre le plus fort du monde- Gratitude d'une princesse : quand vous avez vu tous les événements PrincesseDeux trophées or vous seront proposés au gré de certains événements ou temps forts du jeu :- Caravane de légende : quand vous avez sauvé le monde, rien que ça !- Collection d'artefacts : quand vous avez obtenu tous les artefactsFinal Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est disponible depuis quelques heures sur Nintendo Switch, mais aussi sur Playstation 4.