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Film Zelda : Link en tunique verte, le Temple du Temps… une pluie d'indiscrétions !

Le tournage terminé, les membres de l'équipe lèvent le voile : costume de Link, logo officiel, décors monumentaux... on en prend plein les yeux à un an de la sortie du film.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Le tournage du film Zelda s'est achevé en Nouvelle-Zélande
  • Le directeur de la photographie a partagé une image du clap révélant le costume complet de Link
  • Des photos de plateau laissent entrevoir ce qui ressemble au Temple du Temps
  • Un logo officiel a également filtré, avec une fleur Silent Princess en bonne place

Maintenant que le tournage du film The Legend of Zelda s'est achevé en Nouvelle-Zélande, les langues commencent à se délier. Membres de l'équipe technique, département des cascades... plusieurs personnes impliquées dans la production ont partagé des détails sur les réseaux sociaux, et le moins que l'on puisse dire est que le résultat est intrigant !

Link en tunique verte et chapeau pointu

C'est le directeur de la photographie Gyula Pados qui a déclenché les festivités en publiant une photo du clap de tournage qu'on vous propose ci-dessus. Sur ce dernier figurait un visuel de Link en tenue complète, qui tranche avec les premières images officielles partagées par Nintendo : exit le Link sans couvre-chef et sans épée, place à la grande tunique verte, au chapeau iconique de notre kokiri préféré, à l'Épée de Légende tenue fermement et au bouclier Hylien dans le dos.

La direction artistique rappelle clairement les épisodes classiques comme Ocarina of Time ou Twilight Princess, plutôt que les opus récents Breath of the Wild et Tears of the Kingdom qui habillaient Link en bleu. Ce choix devrait en ravir plus d'un, même si cette tenue apporte aussi son lot de questions !

On se souvient que le film a officiellement bouclé son tournage en Nouvelle-Zélande, avec Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link et Bo Bragason dans celui de Zelda.

Un Temple du Temps grandeur nature

Des photos de plateau ont également circulé sur les réseaux sociaux, montrant une imposante structure couverte de mousse, aux allures de ruine luxuriante. Plus d'un y voit le Temple du Temps, et l'atmosphère générale évoque clairement Breath of the Wild (mais alors quid de la tenue verte ?) ou Ocarina of Time. Le niveau de détail visible sur ces clichés est de bon augure, signe d'une direction artistique soignée pour ce film cofinancé par Nintendo et... Sony (faut-il le rappeler !), avec Wes Ball à la réalisation.

Un logo et une Silent Princess

Un membre du département des cascades a de son côté partagé ce qui ressemble fort au logo officiel du film : l'épée de la saga tranche à travers le "Z" de Zelda, et une fleur s'épanouit sur le côté. Cette silhouette ressemble à la Silent Princess, cette fleur bleue et blanche présente dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, intimement liée à Zelda et souvent interprétée comme le symbole de son chemin intérieur.
Sa présence dans le logo suggère que l'arc narratif de la princesse pourrait s'inspirer des épisodes les plus récents. On a beaucoup arpenté les réseaux sociaux pour vous rapporter ces petits détails, ces derniers jours, avec une mention spéciale pour les investigations de Lando sur X qui ne manque pas une indiscrétion sur son compte.

D'ailleurs, Lando indique que ce logo n'est peut-être pas le logo final du film, il peut s'agir d'un "placeholder [...] jusqu’à ce qu’ils créent un vrai logo unique" (voir ici). C'est aussi une possibilité, comme quoi on peut tout dire dans des news axées "rumeurs" !
Bref, on a nos pincettes de rigueur à disposition en attendant... les premières images officielles qui apporteront de nouvelles précisions à cet immense projet très attendu. Mais en attendant, l'ambiance générale de ces indiscrétions donne franchement envie...

Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord.
Sources : Eurogamer, Kotaku
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