Film The Legend of Zelda : Miyamoto avance la sortie au 30 avril 2027
Pour la première fois sur ce projet, le calendrier ne recule pas, il avance. Et c'est Miyamoto en personne qui se charge de la nouvelle, pour finalement revenir à la date de sortie initiale.News
- Le film live-action The Legend of Zelda sortira finalement le 30 avril 2027, soit une semaine plus tôt que prévu
- L'annonce vient directement de Shigeru Miyamoto, via les comptes officiels Nintendo et l'application Nintendo Today!
- C'est le troisième mouvement de date pour le projet, mais le premier dans le sens d'une avance et non d'un report
- Aucune raison n'est donnée officiellement, mais le calendrier laisse entrevoir une stratégie alignée sur la Golden Week japonaise
Voilà un mouvement de calendrier qui change agréablement de sens. Sur ce projet, Miyamoto avait jusqu'ici toujours pris la parole pour annoncer des reports. Cette fois, c'est lui qui nous fait gagner une semaine.
C'est cocasse, d'ailleurs : on se souvient encore de l'annonce inverse il y a moins d'un an, quand le film prenait au contraire un gros mois de retard. On a hâte de voir le film, certes, mais toute cette agitation autour de la date de sortie effective à un an de celle-ci, c'est un peu du bruit pour pas grand-chose.
Une nouvelle date, signée MiyamotoDans un message diffusé sur les comptes officiels Nintendo et relayé via l'application Nintendo Today!, Miyamoto a confirmé que la sortie mondiale du film live-action The Legend of Zelda est avancée du 7 mai 2027 au 30 avril 2027. Une semaine d'attente en moins, donc, sur un projet que nous suivons de près depuis son annonce officielle en novembre 2023.
Le ton du message tranche un peu avec les communiqués habituels du Big N : "L'équipe travaille dur pour avancer la production. Il reste moins d'un an avant la sortie, mais veuillez patienter encore un peu." Toujours chaleureux, direct, Miyamoto a introduit son message de son habituel "Ici Miyamoto", comme à chaque fois qu'il prend la parole en direct auprès de la communauté.
宮本です。「ゼルダの伝説」実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することにしました。一日でも早くみなさんにお届けできるよう、チームが一丸となって制作を進めています。公開まであと1年弱になりますが、もうしばらくお待ちください。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 13, 2026
Trois mouvements de date, un seul vers l'avantReprenons le calendrier complet. Le film a d'abord été annoncé pour mars 2027, avant d'être repoussé d'un gros mois pour des raisons de production en juin 2025, ce qui l'avait positionné au 7 mai 2027 comme nous le confirmait l'annonce officielle de la date peu après. Voilà donc le troisième ajustement, et le tout premier qui ne nous fait pas attendre davantage.
Cette confiance s'appuie sur un faisceau d'éléments concrets. Le tournage en Nouvelle-Zélande s'est officiellement achevé et a été confirmé par Sony Pictures lors de la CinemaCon 2026. Le casting principal est arrêté depuis longtemps avec Bo Bragason en Princesse Zelda et Benjamin Evan Ainsworth en Link. Les premières images officielles ont déjà été partagées. Le projet, mené par le réalisateur Wes Ball (Le Royaume de la planète des singes) et coproduit par Miyamoto et Avi Arad, entre désormais pleinement en post-production.
L'hypothèse Golden WeekAucune raison officielle n'a été avancée pour cet ajustement, mais une lecture circule chez plusieurs observateurs, et elle tient la route. Le 30 avril 2027 tombe en plein début de la Golden Week japonaise, cette série de jours fériés enchaînés du 29 avril au 6 mai, qui constitue l'une des deux plus grosses fenêtres box-office de l'année au Japon.
La date précédente du 7 mai positionnait au contraire le film le lendemain de la fin des congés, soit le pire timing imaginable pour viser le marché japonais. Cette hypothèse sera bien sûr à confirmer, mais le décalage colle parfaitement avec une stratégie commerciale assumée côté archipel.
Pour la France et le reste de l'Europe, la nouvelle date tombe un vendredi, créneau classique des sorties cinéma même si en France les films sortent habituellement le mercredi (nous verrons si nous avons quelques jours d'avance sur le reste du monde lors de la diffusion des calendriers officiels).
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Sources : Nintendo (sur X), Gematsu, NintendoLife
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