News Fatal Frame IV : Mask of the Lunar Eclipse (Wii)

The Wonderful 101 sur Switch ? Acté ! Super Mario 3D World sur Switch ? Fortement pressenti celui-ci mais sans encore de confirmation officielle ! Pikmin ? Alors lui, c'est l'arlésienne depuis un opus 4 annoncé comme terminé en 2015 et disparu dans les oubliettes de la Wii U. Et Fatal Frame ? Ah, un candidat intéressant, d'autant que nous avions eu un Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires sur Wii U qui pourrait faire l'affaire, en corrigeant quelques aspects de gameplay et qui fait partie d'une franchise dont tous les épisodes n'ont pas traversé l'océan pour atteindre les rivages occidentaux. Alors ah quand la sortie d'un épisode de Fatal Frame sur Nintendo Switch ?



Interrogé par Nintendo Everything il y a plusieurs mois, le producteur Keisuke Kikuchi avait indiqué son intérêt pour faire revivre la franchise, ce qui avait suscité beaucoup d'espoirs. Cependant une nouvelle interview avec Nintendo Everything calme un peu tout le monde car si les précédents propos de M kikuchi avaient été très commentés (y compris au Japon), l'homme est actuellement très occupé sur Fairy Tail avec Gust et n'a donc rien de prévu à son niveau pour le moment.

Si la franchise va connaître un regain d'intérêt avec le développement du futur film Project Zero de Christophe Gans, ce n'est pas encore l'heure de mettre sur la table de travail le développement d'une version jeux vidéo ou de profiter d'un portage ou d'un remaster d'un ancien titre. Comme M Keisuke Kikuchi (et Koei Tecmo) le rappellent, c'est Nintendo qui détient les droits de la licence et c'est donc vers Nintendo que doivent converger les demandes des fans. Il y a de nombreuses opportunités, comme un quatrième épisode ou le remake du second opus qui ne sont pas parvenus sur le marché occidentale, mais pour le moment, Kikuchi n'a pas son mot à dire sur ce sujet.

Il faut donc comprendre que pour le moment pas de Project Zero à attendre dans un futur proche sur Nintendo Switch, pas de portage de l'épisode 2 ou 4, sauf si vous le réclamez à corps et à cris directement auprès de Nintendo. Certains peuvent cependant imaginer également que M Kikuchi ne peut se permettre de confirmer pour le moment quoi que ce soit sans l'aval de Nintendo. Mais il confirme qu'il est toujours personnellement prêt à s'investir à nouveau dans l'aventure de cette franchise si Nintendo est partante.





Je dois admettre qu'il y a un écart entre mes envies et ambitions personnelles et la faisabilité de tels projets. Évidemment, le film hollywoodien est en cours de production et arrivera sur les marchés occidentaux, alors j'aimerais personnellement apporter à notre public non seulement le film, mais aussi les jeux qui pourraient l'accompagner.

En ce qui concerne Project Zero 2 et 4, Nintendo gère les droits de publication, nous n'avons donc pas exactement notre mot à dire à ce sujet. Une autre difficulté est que je passe l'essentiel de mon temps à superviser le studio Gust en ce moment, et en gérant à la fois les impératifs de production et la gestion de l'équipe, cela me paraît une tâche très difficile à court terme, mais en se donnant plus de temps, je n'ai jamais vraiment abandonné l'idée. Donc, à court terme, ce n'est pas vraiment un projet réaliste pour le moment.

On rappelle que les amateurs du genre, se désolant de l'absence d'un portage occidental du quatrième opus sur Wii, se sont lancés à l'époque sur des traductions personnelles. Il en existe notamment en français. Il serait effectivement grand temps que Nintendo nous replonge dans une ambiance horrifique en nous portant un titre sur Switch.