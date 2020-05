News Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch)

Le magazine Famitsu de cette semaine contient une interview du directeur de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, M. Tetsuya Takahashi, rapportée comme souvent par ryokutya2089 Sans faire de suspens, ce dernier annonce que le nouveau chapitre Future Connected (Un Avenir Commun) prendrait de 10 à 12 heures au joueur pour en voir la fin, même s’il faudra plutôt compter 20 heures avec les quêtes secondaires.Takahashi a déclaré qu'il aurait été possible de prolonger la durée de Future Connected s'il avait été créé pour être un DLC. Mais cela aurait impacté le développement d’autres titres.L'interview mentionne en outre que les équipes de Monolith Soft étaient divisés en trois sections. Seule la première travaillait à temps plein sur Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, tandis qu’une autre était entièrement dédiée à un nouveau projet. La troisième quand à elle a contribué aux deux, mais on ne sait pas dans quelle proportion.Takahashi a également mentionné que Monolith Soft n'était pas en mesure de réenregistrer toute la musique avec un orchestre car il ne s’agissait que d’un remaster. C’est pour cette raison que l'équipe a amélioré la qualité globale et a fait des réarrangements au lieu de réorchestration complète.Enfin, la compression des données et la qualité sonore auraient été encore améliorées par rapport à Xenoblade Chronicles 2.Il est assez étrange de lire dans cette interview que les choses n’ont pas été faites « à fond » car il ne s’agit finalement que d’un remaster. On aurait pu comprendre cette remarque de la part du Takahashi si le jeu avait été vendu à un prix bas mais il n’en est rien, Nintendo vend Xenoblade Chronicles Definitive Edition au prix fort.Cela n’enlèvera certainement rien à la qualité déjà assurée du titre, ni à l’intérêt de l’épilogue dont la durée de vie de 20 heures est déjà plus que correcte, mais c’est déroutant de lire ce genre de commentaires. A moins que Takahashi n’envoie une petite pic à Nintendo qui leur aurait commandé ce remaster à moindre coût, mais rien ne nous permet de l’affirmer et nous n’en saurons très certainement jamais plus.Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sortira ce 29 mai, en exclusivité sur Nintendo Switch.