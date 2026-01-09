Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Rayman Legends Retold Disponible sur Switch 2 le 01/10/2026
News Rayman Legends Retold (Switch 2)

[GC2026] Et le gagnant est... Rayman Legends Retold !

Aujourd'hui, on finit un chapitre, celui de la Gamescom 2026 avec le prix du meilleur jeu sur Switch 2 !

News
Il y a des jeux qui marquent la Gamescom ! Si Mario Kart World avait remporté le prix du meilleur jeu de la Gamescom 2025, certains grands jeux se sont illustrés ces 10 dernières années. On repense au sacre de The Legend of Zelda : Breath of the Wild en 2016 ou bien entendu à celui de Super Mario Odyssey en 2017.

Cette année, les jeux Nintendo Switch 2 exposés à la Gamescom ont remporté un énorme succès. On pense notamment aux stands gigantesques de Splatoon Raiders, du DLC de Pokemon Pokopia Fonds-Bulleux, de Nintendo Switch Sports Resort ou encore de l'énorme mise en scène pour Orbitals.
Pour cette Gamescom 2026, Ubisoft a marqué les esprits avec un stand dédié à Rayman Legends Retold hors-normes ! On vous le dévoilait dans le reportage de mon périple germanique, l'attente pour tester ce jeu était stratosphérique. Le stand business d'Ubi Soft était également à la hauteur du phénomène avec une direction artistique aux petits oignons.
Pour nous mettre dans le bain, Ubisoft nous avait déjà concocté un petit trailer transformant la cérémonie d'ouverture de la Gamescom en soirée dansante ! Il faut croire que la mayonnaise a pris puisque Rayman Legends Retold remporte le prix de meilleur jeu Switch 2 de la Gamescom 2026 ! Un titre qui arrive à point nommé puisque nous sommes à seulement un mois de la sortie !
En attendant, nous vous faisons patienter avec la preview de Kirbyspower qui qualifie ce remaster de « future bombe » sur Nintendo Switch 2. Nous vous donnons donc rendez-vous le 1er octobre 2026 pour jouer au jeu le plus fun de cette fin d'année sur Nintendo Switch 2 !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil