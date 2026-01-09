News Rayman Legends Retold (Switch 2)
[GC2026] Et le gagnant est... Rayman Legends Retold !
Aujourd'hui, on finit un chapitre, celui de la Gamescom 2026 avec le prix du meilleur jeu sur Switch 2 !News
Il y a des jeux qui marquent la Gamescom ! Si Mario Kart World avait remporté le prix du meilleur jeu de la Gamescom 2025, certains grands jeux se sont illustrés ces 10 dernières années. On repense au sacre de The Legend of Zelda : Breath of the Wild en 2016 ou bien entendu à celui de Super Mario Odyssey en 2017.
Cette année, les jeux Nintendo Switch 2 exposés à la Gamescom ont remporté un énorme succès. On pense notamment aux stands gigantesques de Splatoon Raiders, du DLC de Pokemon Pokopia Fonds-Bulleux, de Nintendo Switch Sports Resort ou encore de l'énorme mise en scène pour Orbitals.
le reportage de mon périple germanique, l'attente pour tester ce jeu était stratosphérique. Le stand business d'Ubi Soft était également à la hauteur du phénomène avec une direction artistique aux petits oignons.
un petit trailer transformant la cérémonie d'ouverture de la Gamescom en soirée dansante ! Il faut croire que la mayonnaise a pris puisque Rayman Legends Retold remporte le prix de meilleur jeu Switch 2 de la Gamescom 2026 ! Un titre qui arrive à point nommé puisque nous sommes à seulement un mois de la sortie !
la preview de Kirbyspower qui qualifie ce remaster de « future bombe » sur Nintendo Switch 2. Nous vous donnons donc rendez-vous le 1er octobre 2026 pour jouer au jeu le plus fun de cette fin d'année sur Nintendo Switch 2 !
Cette année, les jeux Nintendo Switch 2 exposés à la Gamescom ont remporté un énorme succès. On pense notamment aux stands gigantesques de Splatoon Raiders, du DLC de Pokemon Pokopia Fonds-Bulleux, de Nintendo Switch Sports Resort ou encore de l'énorme mise en scène pour Orbitals.
le reportage de mon périple germanique, l'attente pour tester ce jeu était stratosphérique. Le stand business d'Ubi Soft était également à la hauteur du phénomène avec une direction artistique aux petits oignons.
un petit trailer transformant la cérémonie d'ouverture de la Gamescom en soirée dansante ! Il faut croire que la mayonnaise a pris puisque Rayman Legends Retold remporte le prix de meilleur jeu Switch 2 de la Gamescom 2026 ! Un titre qui arrive à point nommé puisque nous sommes à seulement un mois de la sortie !
la preview de Kirbyspower qui qualifie ce remaster de « future bombe » sur Nintendo Switch 2. Nous vous donnons donc rendez-vous le 1er octobre 2026 pour jouer au jeu le plus fun de cette fin d'année sur Nintendo Switch 2 !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.