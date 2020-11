News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

A peine sorti, déjà mis à jour. A vrai dire, la pratique est si courante qu'elle ne devrait pas nous surprendre : Hyrule Warriors: l'Ère du Fléau passe le jour de sa sortie en version 1.0.1, avec une petite mise à jour mineure poussée par Koei Tecmo sur les serveurs de Nintendo, et donc vous pouvez bénéficier dès à présent.Cette version ajoute l'audio des cinématiques en langue espagnole, corrige plusieurs problèmes décrits dans les notes de version du jeu :- Corrige un problème selon lequel il était impossible d'aller plus loin après avoir réalisé certaines opérations dans le menu du mode deux joueurs- Corrige un problème selon lequel il était impossible d'aller plus loin lors du changement de personnage à certains endroits de l'histoire- Corrige un problème selon lequel aller plus loins que l'écran d'attente était impossible après avoir vaincu un ennemi suite à une certaine procédure dans certains scénarii.- Corrige un problème selon lequel l'affichage devenait aléatoire avec une absence de réponse des commandes, à part le bouton Home, après avoir accompli certaines opérations dans le menu de vente de matériaux.Que du bonheur donc, avec des petits soucis qui auraient pu se révéler très ennuyeux, mais qui par chance semblaient suffisamment rares pour que personne ne s'en plaigne dans les tests du jeu. D'ailleurs, ne manquez pas de lire notre test d'Hyrule Warriors: l'Ère du Fléau Source : JapaneseNintendo