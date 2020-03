Par JulienPN

JulienPN Publié le 19/03/2020

à 18h25



On ne dit jamais non à une nouvelle vague de promotions sur l'eShop. Cette semaine Square-Enix domine le terrain avec ses Final Fantasy, mais il n'y aura pas que du jeu de rôle à se mettre sous la dent. Voici la liste des jeux en promotions et leur pourcentage de réduction :



"Collection of Mana (SQUARE ENIX)" 50% de réduction

"Deponia (Daedalic GmbH)" 75% de réduction

"DRAGON QUEST (SQUARE ENIX)" 20% de réduction

"Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes (Daedalic GmbH)" 50% de réduction

"Evoland Legendary Edition (Shiro Games)" 60% de réduction

"Felix The Reaper (Daedalic GmbH)" 40% de réduction

"Final Fantasy IX (SQUARE ENIX)" 50% de réduction

"FINAL FANTASY VII (SQUARE ENIX)" 50% de réduction

"FINAL FANTASY VIII Remastered (SQUARE ENIX)" 40% de réduction

"FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster (SQUARE ENIX)" 50% de réduction

"FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE (SQUARE ENIX)" 50% de réduction

"For The King (Curve Digital)" 50% de réduction

"Gear.Club Unlimited (Microids)" 33% de réduction

"Harvest Moon: Light of Hope Special Edition (Rising Star Games)" 20% de réduction

"I am Setsuna (SQUARE ENIX)" 40% de réduction

"Manual Samuel (Curve Digital)" 75% de réduction

"Northgard (Shiro Games)" 30% de réduction

"Octopath Traveler (Nintendo)" 50% de réduction

"Pikuniku (Devolver Digital)" 92% de réduction

"Rogue Aces (Curve Digital)" 75% de réduction

"Shantae and the Pirate’s Curse (WayForward)" 30% de réduction

"Shantae: Half- Genie Hero Ultimate Edition (WayForward)" 30% de réduction

"Smoke and Sacrifice (Curve Digital)" 50% de réduction

"Snake Pass (Curve Digital)" 70% de réduction

"The Count Lucanor (Merge Games)" 80% de réduction

"Velocity®2X (Curve Digital)" 75% de réduction

"Yet Another Zombie Defense HD (Awesome Games)" 75% de réduction

"Yooka-Laylee (Team17)" 66% de réduction