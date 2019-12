Le 16 décembre, vous pourrez récupérer Geki Yaba Runner,

le 17 Puzzle Book,

le 18 One Strike,

le 19 Wreckin' Ball Adventure

le 20 Koloro

le 21 #RaceDieRun

le 22 REKT

le 23 Mana Spark

Le 24, un jeu encore tenu secret sera offert à ceux qui auront tenu bon

L'éditeur Qubic Games lance son offre de Noël, et disons le, l'offre est tout de même fortement alléchante. Il y a évidemment une marche à suivre précise à respectez, alors lisez cet article et tout se passera bien.Voici le principe de l'offre : si vous possédez un jeu de l'éditeur sur votre compte, vous pourrez bénéficier de cette offre qui vous permet de récupérer un jeu tous les jours. Le but étant de ne pas briser la chaîne.Et comme on aime bien creuser davantage les choses sur PN, on a même trouvé un moyen de vous faire bénéficier de l'offre sans débourser un seul petit euro. Allez on ne vous fait pas attendre davantage, voilà comment récupérer ces 11 jeux gratuits :Avant toute chose, rendez-vous sur le Nintendo eShop et téléchargez le titre Coloring Book, titre free to start de Qubic Games. Une fois le titre téléchargé sur votre console, retournez sur le Nintendo eShop et téléchargez maintenant totalement gratuitement le jeu Robonauts. Attention vous devez faire cela absolument aujourd'hui 15 décembre.Voilà c'est tout pour aujourd'hui. A partir de maintenant, vous êtes rentré dans l'offre de Qubic Games et le but sera de revenir chaque jour sur le Nintendo eShop jusqu'au 24 décembre 2019 pour bénéficier d'un nouveau jeu gratuit chaque jour. N'oubliez pas, il ne faudra pas casser la chaîne.Voici la liste des jeux à récupérer :Si vous ratez un jour, il y aura tout de même un chance de rattrapage : durant cette période, Qubic Game solde en effet tous ses titres, et la plupart sont proposés à moins de 2€. Si vous ratez un jour, il "suffira" d'acheter le jeu raté pour reprendre la chaîne et bénéficier des autres titres gratuits.C'est à la fois un joli coup de pub pour l'éditeur mais surtout une bonne occasion de profiter de titres gratuits, alors pourquoi s'en priver ? Rendez-vous dès aujourd'hui sur l'eShop pour bénéficier de l'offre. Dès demain 16 décembre, il faudra acheter Robonauts pour profiter de Geki Yaba Runner gratuitement, et ainsi de suite.