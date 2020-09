Le site australien de Foot Locker avait vendu la mèche et depuis le 5 septembre 2020, vous pouvez acquérir le fruit de la dernière collaboration entre Nintendo et la marque Puma, une version revisitée de la RS-Dreamer, avec une majorité de rouge, des touches bleues, du blanc et de nombreux détails en lien avec la franchise Mario. Le prix de ces baskets qui feront de l’œil aux fans absolus de notre Plombier et aux collectionneurs est de 125 €, vous ne pouvez malheureusement plus commander cette paire sur le site de la marque car le produit semble déjà épuisé.

Quand il est question de rêves, Nintendo un véritable champion. Peut-on faire mieux en matière de légende que Mario™, ce petit bonhomme à la casquette rouge qui arrête tous les méchants ? La réponse est non. C'est pourquoi nous nous sommes associés à Nintendo pour vous présenter la RS-Dreamer Super Mario 64™. Elle est dotée des technologies PUMA Hoops telles que ProFoam ainsi que d'une semelle en caoutchouc résistante. En outre, elle vous fait profiter d'un design Super Mario 64™ directement issu du jeu iconique. Marquez des paniers comme dans le jeu vidéo et rendez hommage à l'un des plus grands rêveurs de la planète. Ne jamais dormir. Toujours rêver. Le jeu n'est jamais terminé.

FORME : système de laçage révolutionnaire pour un maintien enveloppant parfaitement l'ensemble de la partie avant et centrale du pied d'une manière souple et confortable

AMORTI : semelle intermédiaire ProFoam et mousse RS au niveau du talon pour un retour d'énergie maximal, idéal pour tous les styles de jeu

TRACTION : semelle extérieure en caoutchouc entièrement revêtue et résistante pour plus d'adhérence, idéale pour les coupes rapides ou les moves précis

DETAILS :



Matière supérieure entièrement tricotée avec empiècements en cuir velours

Fermeture dynamique avec laçage wraparound pour un maintien fiable et une sensation de sécurité

Amorti RS Foam au niveau de la semelle intermédiaire

Semelle intermédiaire ProFoam pour un amorti et un retour d'énergie légers.

Notre rédacteur en chef Xavier en a rêvé (et avec tous les produits dérivés autour de Mario en ce moment, on ne le tient plus), voici de quoi partir à l'aventure avec Super Mario 3D All Stars, chaussé du bon pied !



PUMA RS-DREAMER SUPER MARIO 64 09/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux variantes au niveau coloris, basées sur Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy ont également été aperçues. Des éditions exclusives que l'on ne trouve qu'auprès de Foot Locker, et encore pas dans tous les pays. Ainsi les sites Kuwait’s Footlocker et Champs Sports les commercialisent, et on peut déjà se dire que les prix vont grimper sur eBay.







Disponible du 41 au 46 niveau pointure.