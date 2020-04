Si vous déterrez un sac de 1 000 clochettes dans Animal Crossing New Horizons et que vous replantez 10 000 clochettes au même endroit, combien de clochettes aurez vous gagné en tout quelques jours plus tard ?

Si vous jouez depuis quelque temps maintenant à Animal Crossing New Horizons, vous savez sans doute que lorsque vous déterrez un sac de 1 000 clochettes, vous avez la possibilité de créer un arbre à clochettes... pour gagner encore plus de clochettes.Animal Crossing New Horizons laisse s'exprimer en chaque joueur sa passion pour le capitalisme, permettant à chacun de réaliser de bonne affaire en revendant au bon moment les navets qu'il a acheté de dimanche, ou en choisissant la bonne personne à qui revendre ses insectes ou poissons.Nous avons donc pensé à une petite énigme en rapport avec les arbres à clochettes.Attention il y a un "petit" piège, évidemment !Voici l'énigme :Vous pouvez aussi répondre à cette question sur notre compte Twitter : ici ! Retrouvez notre test d'Animal Crossing New Horizons ! On a aussi commencé à concocter un Guide du jeu riche en conseils !