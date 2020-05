Fujin se montre en vidéo

Warner Bros et NetherRealm Studios ont dévoilé aujourd’hui l’un de leur nouveau personnage à venir dans le prochain DLC Aftermath.2K Games a publié aujourd’hui un trailer pour le prochain DLC de Civilization VI. Simon Bolivar et la Grande Colombie vous attende ce 21 maiLe titre de Platinum Games, qui risque de faire encore couler beaucoup d’encre avec sa technique sur Switch discutable, se lance avec ce dernier trailer.En complément, on vous partage ce comparatif de Digital Foundry montrant que the Wonderful 101 dispose d’une résolution supérieure sur Switch, il souffre en revanche d’un framerate bien moins constant, tombant sous la barre des 24 FPS. Prudence donc si vous comptiez vous jeter sur ce remaster.