Clive ‘N’ Wrench, WRC 9 et Cooking Mama: Cookstar sont les trois jeux qui ont retenu un peu notre attention aujourd'hui, en pleine sortie d'Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch.Un nouveau jeu de plateforme 3D est en cours de développement pour Nintendo Switch, et devrait sortir cet hiver en exclusivité console sur la machine de Nintendo (le jeu sortira aussi sur Steam) : Clive ‘N’ Wrench. Développé par Dinosaur Bytes Studio et édité par Numskull Games, c'est un jeu qui se veut entre Spyro et Jak & Daxter. Clive est un lapin, et Wrench un singe qui se pose sur son dos, en prise avec le Dr Daucus qui les contraint à voyager dans le temps pour réparer la petite erreur d'une lointaine cousine de Clive.Voici la bande-annonce de ce jeu, à paraître cet hiver, après un développement de plusieurs années commencé en effet en 2011 :KT Racing et Nacon ont le plaisir de vous annoncer la genèse de WRC 9, qui sortira sur toutes les consoles du moment, dont la Switch, en septembre 2020. Notons que KT Racing est un studio français, et que le studio entend bien poursuivre sur les bases posées par WRC 8. Jeu officiel, WRC 9 nous proposera de découvrir 3 nouveaux rallyes (Japon, Nouvelle Zélande et Kenya), de retrouver les 50 équipes officielles des différentes ligues WRC, et 15 voitures.L'éditeur, Nacon, a profité de l'annonce pour officialiser son accord de licence jusqu'en 2022, avec la sortie de WRC 10 et WRC 11.Voici la bande-annonce de WRC 9 :On termine cette petite brève avec de nouvelles images du jeu Cooking Mama: Cookstar. Dans ce jeu, les joueurs devront maîtriser près de 90 nouvelles recettes, dans des registres variés allant de la cuisine traditionnelle japonaise à la cuisine contemporaine.Le jeu saura respecter les habitudes alimentaires de chacun : carnivores et végétariens pourront chacun choisir leur mode et ainsi apprécier le jeu à pleine saveur.Voici les nouvelles images qu'on vous promettait :Sources : Nintendo Everything