Bandai Namco officialise la sortie de Family Trainer en Occident

Family Trainer - Announcement Trailer 25/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le builder médiéval Castle Flipper annoncé sur Switch

Castle Flipper - Official Release Trailer 25/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le metroidvania Inexistence Rebirth arrive sur Switch

Inexistence Rebirth - Available on Nintendo Switch Jun 11th 2021! 25/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Déjà disponible au Japon depuis l'automne dernier, Family Trainer aura l'honneur d'une sortie occidentale dans quelques mois. C'est Bandai Namco qui l'a annoncé en dévoilant une bande-annonce de sortie pour la dernière mouture de sa franchise de jeux de sport, Family Trainer.L'éditeur attendra toutefois la rentrée 2021 pour nous faire suer en famille, puisque c'est le 3 septembre 2021 que sortira le jeu sur Switch. Le jeu comprend 15 mini-jeux que vous pourrez pratiquer seul ou à plusieurs.Il sera possible d'acheter le jeu de deux façons : le jeu seul, ou bien le jeu vendu avec une sorte de strap à attacher à sa jambe et auquel fixer le Joy-Con. NintendoLife indique qu'il s'agit potentiellement du même accessoire que celui proposé avec Ring Fit, de fait bon nombre de foyers pourraient n'avoir à acheter que le jeu seul.On ne sait pas trop ce qu'on doit penser du retour de jeux qui avaient déjà fait gagner des millions à leurs éditeurs à l'époque de la Wii. Un peu d'inquiétude, certes, mais il faut de tout pour faire un monde et le commun des joueurs attendra tranquillement le prochain triple-A à venir sur la console, ignorant cette sortie !Source : NintendoLife Ultimate Games a annoncé la sortie, fin 2021 ou courant 2022, d'un nouveau sim-builder appelé Castle Flipper. Il s'agit d'un jeu qui nous propose de construire nos propres châteaux en partant de rien.L'idée est originale, mais il faudra se montrer patient avant de pouvoir y jouer car le titre n'est pas prévu avant fin 2021 voire même courant 2022. En attendant, voici une petite-bande annonce repérée par Perfectly Nintendo :Source : Perfectly Nintendo On revient à une date de sortie plus proche avec l'annonce de l'arrivée du jeu Inexistence Rebirth sur la console hybride de Nintendo. Développé par Clickteam, il s'agit d'un jeu au design 16 bits qui vous invitera à parcourir des environnements en long en large et en travers. Vous nous direz que c'est le principe même des metroidvanias, et vous aurez raison !Voici une vidéo d'annonce disponible sur YouTube :Source : Nintendo Everything