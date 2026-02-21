En 2003, Miyamoto qualifiait Zelda II d'échec et sacrait A Link to the Past
Une vieille interview de Shigeru Miyamoto a refait surface : pour lui, Zelda II était 'un peu raté' et c'est A Link to the Past qui mérite le titre de vraie suite du premier opus.News
- Une interview de Miyamoto datée d'avril 2003, parue dans le magazine suédois SuperPlay, vient d'être exhumée et fait beaucoup parler outre-Atlantique
- Le créateur de Zelda y qualifie Zelda II : The Adventure of Link de "sorte d'échec"
- Pour Nintendo, c'est A Link to the Past qui constitue la véritable suite du premier The Legend of Zelda, Zelda II étant ramené au rang d'histoire annexe
- Miyamoto explique cette mise à l'écart par le fait que le jeu a été développé par une autre équipe que celle du premier épisode
Voilà une déclaration qu'on n'imaginait pas voir resurgir 23 ans plus tard. Le créateur de la saga Zelda, Shigeru Miyamoto, n'a jamais mâché ses mots sur les premiers épisodes de la série. Mais cette fois, c'est Zelda II : The Adventure of Link qui en prend pour son grade, dans une interview qui revient de très loin grâce à la magie d'Internet.
Une interview de 2003 qui réapparaît en 2026L'origine de la résurgence tient en une exhumation. Le magazine britannique Retro Gamer a remis en lumière une interview accordée par Miyamoto au magazine suédois SuperPlay en avril 2003 citée par MiyamotoShrine (voir ci-dessous). La revue et ce site n'existent plus, mais des archives circulent encore sur le web, et certains passages méritent bien qu'on s'y attarde.
Zelda II était mon idée de base, mais le jeu lui-même a été développé par une autre équipe. Les jeux que je conçois s'améliorent en général au fil du développement parce qu'on continue à trouver de bonnes idées, mais Zelda II est resté tel qu'à l'origine. C'était une sorte d'échec. En réalité, on considère A Link to the Past comme la vraie suite de The Legend of Zelda. Zelda II était plutôt une histoire annexe sur ce qui arrivait à Link après les événements du premier The Legend of Zelda.
Pourquoi Zelda II est l'épisode "à part" de la sagaPour bien mesurer la portée de cette confession, il faut se rappeler que Zelda II, sorti sur Famicom Disk System en janvier 1987 puis sur NES occidentale fin 1988, n'a jamais ressemblé au reste de la série. Vue de profil pour les phases d'action, mécaniques RPG avec montée de niveau et apprentissage de sorts, monde réduit à une simple carte vue du dessus : tout dans son ADN tranche avec le premier The Legend of Zelda et ses successeurs.
À l'inverse, A Link to the Past, paru sur Super Famicom en novembre 1991 et arrivé en Europe en septembre 1992, reprend la formule du premier épisode : vue du dessus, exploration ouverte, donjons à enchaîner. Pour Big N, et donc pour Miyamoto, c'est bien lui qui prolonge la philosophie originelle.
Une auto-critique récurrente de la part de MiyamotoCette franchise n'a rien d'inédit chez le créateur de Mario et Zelda. On vous racontait déjà qu'il qualifiait le tout premier The Legend of Zelda d'« inadéquat » dans une autre interview accordée à Famicom Tsuushin en 1992, en listant tout ce qu'il aurait voulu y intégrer. Miyamoto n'a jamais eu peur de pointer les limites de ses propres jeux, surtout avec le recul des années.
Reste que ramener Zelda II au rang d'histoire annexe a une portée particulière. Officiellement, Nintendo n'a jamais sorti le jeu du canon de la saga : il figure toujours dans la chronologie de Hyrule Historia (paru en 2011), positionné comme suite directe du premier épisode dans la branche "Adulte" du fameux arbre temporel. Donc l'épisode reste dans la famille, mais Miyamoto reconnaît ouvertement que la famille ne l'a jamais regardé comme un héritier légitime.
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Source : GamesRadar+, voir aussi MiyamotoShrine
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