News The Wonderful 101 (Switch)

Petit report à appréhender pour les plus grands fans de The Wonderful 101 qui avaient opté pour l'édition physique du jeu : PlatinumGames a annoncé que les versions boites ne sortiraient en Europe que le 3 juillet 2020 (et le 30 juin en Amérique du Nord), en raison de problèmes liés au Coronavirus.Les versions digitales, elles, sortiront bien comme prévu le 22 mai en Europe. En Amérique du Nord, les fans auront quelques jours d'avance sur nous avec une sortie calée le 22 mai. A venir sur Switch, le jeu sera également disponible sur PS4 et sur PC via la plateforme Steam.Le jeu est actuellement disponible en pré-commande chez vos revendeurs préférés, qui n'ont pas encore répercuté le retard que prendra donc cette version physique. Allez, pour consoler les plus tristes, on vous propose quand même la jaquette du jeu :