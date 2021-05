News Finance et chiffres de vente

30 millions de Switch en 2022 ?

Dans un article du quotidien économique Nikkei, il est indiqué que Nintendo souhaiterait vendre 30 millions de Switch sur la période 2021-2022. L’objectif est de répondre à la forte demande liée aux confinements et pour se permettre cela, Big N a contacté ses fournisseurs dans le but d’augmenter le nombre de livraisons et étendre la production de consoles.Par ailleurs, l’article rappelle également que Nintendo sortirait un nouveau modèle de Switch, celui-ci offrirait de meilleurs graphismes. En attendant, sans nouveau modèle de Switch, Nintendo a vendu 24,10 millions de Switch (soit 79,87 millions au total) au 31 décembre depuis le début de l’exercice fiscal 2020-2021. Les chiffres définitifs des ventes Switch sur cette année fiscale devraient quant à eux arriver prochainement.En complément : Nintendo veut vendre 30 millions de Switch cette année Cette semaine, Koei Tecmo a ouvert le bal des bilans financiers. Et cette année 2020-2021 est tout simplement record pour le studio nippon. Le chiffre d’affaires s’élève à 463 millions d’euros (+42%) et le bénéfice net est de 226 millions d’euros (+93%). Inspiré par ces résultats record, Koei Tecmo annonce vouloir générer 498 millions d'euros et un bénéfice net de 203 millions d'euros d’ici l’année fiscale 2023-2024.Ces résultats s’accompagnent avec quelques chiffres. En effet, on apprend qu’Hyrule Warriors s’est vendu à 3,7 millions d’exemplaires et Atelier Ryza 2 a été distribué à 360 000 copies. Suite à cela, la société a évoqué vouloir augmenter les collaborations suite au succès d’Hyrule Warriors notamment.En complément : Koei Tecmo dévoile ses résultats financiers avec quelques chiffres pour Hyrule Warriors et Atelier Ryza 2 Du côté de l’éditeur français Focus Home Interactive, on apprend que le chiffre d'affaires de l’entreprise s’élève à 29,6 millions d'euros (+23) et celui du back-catalogue (Plague Tale, Greedfall…) est de 16,7 millions d’euros (+30%). Cette année, Focus Home Interactive enregistrait une nouvelle acquisition : celle de Deck 13 (The Surge).De plus, des discussions sont en cours pour de nouvelles “acquisitions structurantes”. Enfin l’éditeur indique que les parts de ses ventes numériques passent de 82 à 89% et que les ventes à l’étranger représentent 95% du chiffre d’affaires global.Pour ce qui de Nacon, anciennement Bigben, le bilan financier se révèle être supérieur aux estimations. Sur ce trimestre, le montant du chiffre d’affaires est de 177,9 millions d’euros (+37,5%), dont 22,4 millions d'euros (+41,9%) pour la section jeux vidéo. Les ventes numériques du jeu représentent désormais 75% des ventes de jeux.En attendant, le groupe présentera d’ici le 31 mai prochain son bilan annuel et une révision à la hausse des objectifs du plan Nacon 2023 devrait avoir lieu d'après les annonces actuelles.Yoshinori Ono, figure de proue de la licence Street Fighter chez Capcom qui a quitté l’été dernier le studio après 30 ans de service, a pris la présidence de Delight Works (Fate, Grand Order) le 1er mai dernier. Il remplace le fondateur du studio, Akihito Shoji, et devrait s’éloigner pendant un bon moment de la scène du fighting games.Dans le cadre de son projet d’expansion, Monolith Soft annonce une nouvelle vague de recrutement. 40 offres d’emploi sont proposées sur le site du développeur. Si 35 des 40 offres ne mentionnent pas de projet précis, 5 d’entre-elles mentionnent la licence The Legend of Zelda.Aucun jeu en particulier n’est mentionné, pour autant, on sait que le studio co-développe la suite de Breath of the Wild.En complément : Monolith Soft (Xenoblade, Zelda Breath of the Wild 2) annonce une "grande expansion" de son personnel L’ex-studio d’Epic Games qui a œuvré notamment sur Fortnite et les premiers Gears of War avant cela, annonce racheter le studio Phosphor Games, qui devient la 6e antenne du développeur. Il sera renommé People Can Fly Chicago et travaillera sur des projets déjà en cours au sein du studio.Actuellement, People Can Fly est sur un nouveau projet pour la solde de Square Enix et un jeu d’aventure en collaboration avec cette fois-ci Take-Two Interactive.- Monster Hunter Rise a atteint les 6 millions de copies vendues en un mois, dont 2 millions au Japon.- Persona 5 Strickers a généré 1,3 millions de ventes depuis sa sortie.- Gamesindustry révèle que 44% des développeurs auraient vu leur jeu reporté en conséquence de la Covid.Sources : jeuxvidéo.com Gematsu et Nintendo of Europe.