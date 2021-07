News Finance et chiffres de vente

Les jeux Nintendo au top en Europe et dans le monde

“À l'heure actuelle, nous continuons de croire que ces données ne posent pas de risque pour la vie privée des joueurs, et nous n'avons aucune raison de croire qu'il existe un risque important pour nos jeux, notre activité ou nos joueurs. Nous continuons à travailler avec les autorités fédérales chargées de l'application de la loi dans le cadre de cette enquête criminelle en cours."

En bref cette semaine :

Ces derniers temps, Nintendo a la cote et ses jeux cartonnent. En Europe, l’institut GFK révèle que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est la meilleure vente physique en Europe du premier semestre de l’année 2021 dans près de 7 pays (sur 19), dont la France, l’Allemagne ou encore la Suisse.Aux USA, Mario Golf Super Rush a réalisé le meilleur lancement de sa série, bien que les chiffres de ses ventes restent inférieurs à ceux de Ratchet and Clank: Rift Apart (réalisant le même record que Mario Golf) et Call of Duty: Black Ops Cold War. Du côté des ventes de consoles, la Switch est la plus vendue pour son 31e mois consécutif.En revanche la première console en prenant en compte les revenus générés est la Xbox Series X|S, détrônant pour la première fois de son histoire la PS5 qui devient pour sa part la deuxième console la plus vendue en 8 mois de l’histoire aux USA, derrière la GBA.Après avoir eu du mal à s’imposer sur le marché du gaming, Microsoft semble avoir enfin trouvé la solution avec son Xbox Game Pass qui n’a de cesse de croître. En janvier dernier, on nous annonçait que le Game Pass comptait plus de 18 millions d’abonnés et il ne fait nul doute que ce nombre a grandi depuis.La formule est simple, pour 9,99 €/mois, vous avez accès à un catalogue comprenant un peu moins de 300 jeux avec des ajouts réguliers et de très nombreux AAA. Le Game Pass se veut donc très inspiré de ce que proposent Spotify et Netflix, et à leur instar, il rencontre également un très grand succès. Un succès que PlayStation et Netflix envient et depuis peu plusieurs sources (The Information, Bloomberg…) s’accordent à dire que Netflix préparerait l’intégration de jeux vidéo dans son offre.Le journaliste Steve Moser a donc mené sa petite enquête, suite à la confirmation de Netflix auprès de The Verge que la firme travaille et recrute autour du jeu vidéo (sans pour autant préciser la nature de leurs efforts, il pourrait tout aussi bien s’agir d’adaptations de films et séries comme Stranger Things).Après quelques recherches effectuées grâce au data mining de l’application Netflix sur IOS, il indique avoir trouvé un certain projet "Shark" (en français "Requins"), modélisé par le logo d’un aileron de requin. Mais plus encore, il a également découvert un visuel de Ghost of Tsushima (exclusivité PlayStation dont la sortie d’une version Director’s Cut est prévue pour le 20 août) et des manettes DualSense de la PlayStation 5.Pour le moment, nous n’en sommes donc qu’au stade de rumeurs malgré le fait que pour Steve le message est clair : PlayStation se serait associé à Netflix pour contrer le Game Pass. Une hypothèse voudrait que cette nouvelle offre reprenne le catalogue du PlayStation Now mais dans tous les cas de figure, la Switch ne devrait logiquement pas bénéficier de ces offres. Xbox est déjà passé par là en essayant de s’imposer sur la console de Nintendo, hélas sans réel succès.En complément :Cela fait un an déjà que Libération et Numerama ont levé le voile sur certaines pratiques au sein du géant francophone, indiquant les problèmes de sexisme et de harcèlement sexuel envers les femmes de la part notamment de très grands noms de l’industrie.Et si la firme a rapidement annoncé vouloir se restructurer, elle préfère toujours protéger ses “talents” malgré leurs actes et n’hésite pas à les pourvoir comme c’est le cas pour Jonathan Dumont, décrit comme tyrannique, et qui est malgré tout placé à la tête du projet Assassin’s Creed Infinity.Face à cette inaction, le syndicat Solidaires Informatique Jeu Vidéo a décidé de déposer une plainte au tribunal de Bobigny pour des motifs de harcèlement sexuel, harcèlement moral et tentative d’agression sexuelle. Par ailleurs, en plus de viser le groupe, la plainte s’adresse également à une dizaine de personnes dans la firme, y compris le PDG Yves Guillemot.Il y a quelques semaines, Electronic Arts indiquait être la victime d’un piratage et pas moins de 780 Go de données avaient été dérobées, dont le code source de FIFA 21 et 22 ainsi que celui du moteur interne Frostbyte. Aujourd’hui, les auteurs de ces actes ont confirmé être en possession des données et demandent une rançon auprès d’EA.A la suite de l’envoi d’un premier mail au géant californien dans lequel les pirates demandaient une rançon, la firme est restée muette. Pour se faire comprendre, les hackers ont publié plusieurs documents internes, faisant référence en particulier à la boutique PC Origin.Malgré tout, un porte-parole s’est exprimé et se veut rassurant :A la suite des événements, Electronic Arts compte adopter de nouvelles mesures de sécurité afin d’éviter que le problème ne se reproduise. Seulement EA n’est pas le seul acteur touché par le phénomène. En juin, les codes sources de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 chez CD Projekt ont été mis en ligne publiquement. Avant cela, d’autres acteurs comme Capcom, Nintendo et bien d’autres ont aussi été touchés, à différentes échelles.En complément : EA : nouvelle victime de piratages - Cette semaine, une information nous est parvenue, indiquant que la Switch OLED ne coûterait que 10 $ de plus à produire pour Nintendo . Dans un thread sur Twitter, Nintendo a finalement indiqué que cette information était fausse et a précisé qu’aucun nouveau modèle de Switch n’est prévu pour le moment en interne, hormis la Switch OLED bien évidemment.- L’horloger Tag Heuer a surpris là où on ne l’attendait pas. Au lieu de s’associer à une nouvelle prestigieuse marque de voiture après Porsche, c’est avec Nintendo que la firme Suisse s’est associée pour sa nouvelle montre connectée sur Mario . Celle-ci était disponible au prix de 1 815 € (HT) et est déjà en rupture de stock en ligne.- En quête depuis de plusieurs années d'un repreneur, le développeur allemand Crytek, à qui l’on doit la série Crysis, aurait reçu une offre de rachat de la part de Tencent, dont le montant est supérieur à 300 millions d’euros. Cette information délivrée par le journal allemand BILD n’a pas été confirmée ou infirmée. Depuis le début de l’année, Tencent a déjà investi dans plus de 50 entreprises, rien que ça !- En France comme au Japon ou en Australie, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins est à la tête des meilleures ventes de la semaine de sa sortie. Ensuite, là où en Australie GTA V (PS4) et NBA 2K22 (PC) empêchent une Nintendomination totale, les classements français et japonais voient toujours rouge Switch.- La liste des premiers participants à la Gamescom 2021 qui, Covid oblige, se déroulera à nouveau avec une formule numérique, a été révélée. On y retrouve 19 éditeurs et développeurs. Voici la liste complète : 505 Games, Activision, Aerosoft, Assemble Entertainment, Astragon Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks (Xbox), Electronic Arts, GAMEVIL COM2US Europe, Headup, Indie Arena Booth, Koch Media, NExT Studios (Tencent Games), SEGA Europe, Team 17, Thunderful Games, Ubisoft, Wargaming et Xbox- Les studios français de Shiro Games (Northgard, Evoland) viennent de lancer leur propre label d’édition, nommé Shiro Unlimited. Le premier jeu à en faire partie sera Opportunity, développé par Dimanche Corp.- En Chine comme partout dans le monde, le jeu des Bordelais de Motion Twin, Dead Cells, réalise un carton. Dans les contrées chinoises, depuis le lancement du jeu en février dernier, il a généré plus de 2 millions de ventes sur mobile.- Grâce aux crédits de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, on a appris plus tôt cette semaine que les équipes de Tantalus, ayant œuvré par le passé sur Twilight Princess HD, étaient impliquées dans le développement du jeu. - Reggie Fils-Aimé, ex-président de Nintendo of America, donne des nouvelles de son livre. Retraçant son parcours et son improbable ascension au sommet, il se nomme "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo". Pour le moment, aucune traduction française n'est annoncée et il n'est disponible en précommande qu'aux Etats-Unis.Sources : JV