[Eco de la semaine] La Chine interdit le jeu en ligne, les pénuries de consoles plus longues que prévues et des départs en pagaille

La Chine durcit encore les restrictions pour “lutter contre l’addiction des mineurs aux jeux vidéo”

Toshiba alerte : les pénuries de micro-composants pourraient encore durer jusqu’à fin 2022

Des départs en pagaille

En bref cette semaine :

S’il est un loisir envers lequel le gouvernement chinois est intransigeant, c’est bien les jeux vidéo. Et pour cause, il suffit de citer l’exemple de la Switch qui a mis plus de deux ans pour pouvoir sortir dans le pays avec pour seuls jeux Mario Kart 8 Deluxe et New Super Mario Bros. U Deluxe.Dans cette optique, le gouvernement chinois a donc adopté de nouvelles mesures afin de lutter contre l’addiction des mineurs aux jeux vidéo. Ainsi, ces derniers ne pourront jouer en ligne qu’une heure par jour, entre 20h et 21h, et seulement les vendredi, samedi et dimanche. En vacances, les restrictions sont plus souples et les mineurs peuvent ainsi jouer tous les jours.Par ailleurs, les chinois ne sont pas nés de la dernière pluie et afin de s’assurer que les mineurs ne contournent pas la législation en place, il faudra pour tous les joueurs chinois scanner leur pièce d’identité afin qu’ils puissent jouer en ligne.Depuis un certain temps, il est plutôt difficile de trouver un PC, des consoles, et même des voitures électriques à cause de la pénurie de microcomposants qui fait rage depuis fin 2020. Et si l’on espère tous un retour à la normale le plus rapidement possible, les dernières nouvelles ne sont guère encourageantes.A ce titre, le géant japonais spécialisé dans l’électronique Toshiba prévient que les pénuries pourraient encore durer jusqu’à la fin de l’année prochaine. Des nouvelles peu réjouissantes, qui présagent le pire. Au niveau de la Switch OLED, on peut ainsi craindre un lancement aussi chaotique que celui des consoles nouvelle génération l’an passé, même s’il ne s’agit que d’une évolution minime pour la gamme de Nintendo.Ces dernières semaines, on entendait beaucoup parler des nombreux départs chez le géant américain Activision-Blizzard, suite aux accusations de sexisme et de discriminations à l’encontre de l’entreprise par un organisme gouvernemental californien. Mais cette fois, ce ne sont pas les créateurs de Call of Duty qui font parler mais plutôt ceux de Cities Skyline et Hearts of Iron.En effet, c’est bien chez Paradox Interactive qu’il y a du mouvement avec le départ du PDG de l’entreprise. Ce serait en raison d’un point de vue divergeant avec le conseil d’administration sur la direction de l’entreprise qu’Ebba Ljungerud indique s’en aller.Sony Interactive Entertainment France annonce également le départ de son directeur général Philippe Cardon, après 10 ans de service. Il indique vouloir se retirer du “monde professionnel pour s’occuper de projets personnels”. C’est donc Emmanuel Grange, fidèle employé ayant occupé au cours de ces douze dernières années divers postes stratégiques, qui va prendre la relève.Du côté de Krafton (PUBG), le créateur du célèbre Battle Royal annonce quitter l’entreprise. Bethesda annonce pour sa part le départ de Jeff Gardiner, salarié depuis 15 ans et directeur de Fallout 76. Même chose chez Bandai Namco avec le départ de Motohiro Okubo, créateur de Tekken, Pac-Man 99 ou encore SoulCalibur VI. Enfin chez Sega, le créateur de la franchise Yakuza pourrait lui aussi prendre le départ et rejoindre les rangs du développeur chinois NetEasy Games (Marvel Super War).- En France, les chiffres du SELL révèlent un déclin des ventes pour la version Director’s Cut de Ghost of Tsushima. Mario Kart est donc le nouveau roi et ses fidèles vassaux ne sont autres qu’Animal Crossing: New Horizons, Zelda Skyward Sword HD et Super Mario 3D World.- Au pays du soleil levant, le remake du célèbre visual novel Tsukihime prend la tête pour la semaine de sortie avec ses versions Switch et PS4. Pour le reste du classement, on retrouve les grands habitués. On retiendra seulement la huitième place de No More Hereos III pour sa sortie et la septième de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, paru le mois dernier.- Et si Xbox faisait concurrence à Fifa ? Cette semaine, la firme de Redmond a annoncé s’associer aux Three Lions, l’équipe nationale de football anglaise. Certains joueurs ont vu cette annonce comme un nouveau signe. Ces derniers rappellent ainsi l’apparition aux Game Awards 2020 dans le trailer d’annonce de la Xbox Series X d’un mystérieux jeu de football, aux côtés de Forza Horizon 5 (encore inconnu au moment de l’annonce) et Halo Infinite.- Au Japon, Mario Kart 8 Deluxe s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires. Malgré ce chiffre, les ventes du jeu de kart de Nintendo sont inférieures à celles de Pokémon Epée et Bouclier (4,3 millions), Super Smash Bros. Ultimate (4,4 millions) ou encore Animal Crossing: New Horizons (6,5 millions).