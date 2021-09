[Eco de la semaine] La Switch baisse de prix, le jugement rendu du procès Apple-Epic Games et du mouvement chez Paradox

Nintendo annonce une baisse de prix officielle de la Switch

C’est officiel, Nintendo annonce un rabais de plusieurs dizaines d’euros sur le prix de la Switch. En effet, le tarif officiel de la version 2019 (unique version du modèle classique en vente en magasin) va passer de 299,99€ à 269,99€.Dès aujourd’hui, le rabais est effectif dans de multiples enseignes qu’il s’agisse d’Amazon, de la Fnac, Cultura ou encore Auchan. Nul doute qu’avec 90 millions d’unités vendues depuis sa sortie en 2017, la Switch pouvait continuer à se vendre très raisonnablement des années durant, bien que la comparaison entre la console de Nintendo et la console Next-Gen Xbox Series S ne devrait plus jouer en la défaveur de la gamme Switch. En revanche, aucun rabais n’est annoncé pour les modèles Lite et Oled.Un an après, le procès historique opposant le géant multimédia, Apple, au créateur de Fortnite et de l’Unreal Engine, Epic Games, a obtenu jugement. Et c’est Apple qui a perdu cette lutte juridique. La firme californienne subit ainsi une injonction permanente et se voit dans l’obligation de permettre aux applications disponibles sur IOS de rediriger les utilisateurs vers d’autres plateformes et moyens de paiement que ceux fournis par la plateforme. Cette injonction prendra effet dès le 9 décembre prochain.En revanche, Epic ne ressort pas de cette bataille sans conséquences puisque la société nord-carolinienne est contrainte de verser 3,5 millions de dollars à Apple pour avoir violé les termes de son contrat la liant à son opposant. Cela représente donc 30% des revenus perçus avec le système de contournement mis en place par Epic.A lire aussi : Apple vs. Epic : un verdict avant la fin de l’été Plus les mois, les années passent, et plus la liste s’étoffe. Une nouvelle enquête de deux syndicats suédois révèle que Paradox Interactive (Cities Skylines, Eath of Iron, Europa Universalis, Crusader Kings…) ferait subir à ses employés un traitement abusif. Sur 400 employés en Suède, 123 employés (26% de femmes, 74% d’hommes) ont accepté de participer à l’enquête et 44% d’entre eux indiquent avoir subi un “mauvais traitement" au sein de l'entreprise. Parmi eux, 69% des femmes sondées déclarent avoir subi des traitements abusifs, contre 33% chez leurs homologues masculins.Paradox indique avoir pris connaissances de l’enquête et compte bien faire le nécessaire et mener ses propres recherches en interne pour contrer le problème. Elle devrait également faire appel à une société tierce afin d’approfondir son enquête. Le but est deNotez également que la semaine dernière, l’ex-présidente de Paradox, Ebba Ljungerud, a quitté ses fonctions la semaine dernière. Fredrik Wester, son successeur, assure à ce sujet que le départ de l’ancienne PDG du groupe n’est en rien lié à l’enquête.En complément : [ECO DE LA SEMAINE] LA CHINE INTERDIT LE JEU EN LIGNE, LES PÉNURIES DE CONSOLES PLUS LONGUES QUE PRÉVUES ET DES DÉPARTS EN PAGAILLE - Au niveau des ventes de jeux en France, Nintendo élimine la concurrence et s’arroge à nouveau une domination totale du classement. On retrouve ainsi dans l’ordre : Mario Kart, Animal Crossing, Mario 3D World, Ring Fit Adventure et Zelda Skyward Sword.- Au Japon, Nintendo est aussi en position de force, comme à son habitude. Ring Fit Adventure, Mario Kart 8 Deluxe et Minecraft dominent de ce fait le classement. Du côté de Sony, le géant japonais annonce que sa dernière console, la PS5, a dépassé le million de ventes en 10 mois, contre 12 pour la PS4. Retrouvez le classement complet - Focus Home Interactive (A Plague Tale, Street of Rage 4, Vampyr, The Surge…) annonce changer de nom et de logo. Le groupe français devient donc Focus Entertainment.- Malgré ses déclarations officielles, PlayStation est entrain de se lancer dans la course aux rachats face à Microsoft et sa division gaming, Xbox, bien que les sommes versées ne soient pas aussi importantes que lors des derniers rachats de la firme de Redmond. Firesrpite, studio spécialisé dans la VR, rejoint ainsi les PlayStation Studios.- Chucklefish annonce que son RPG de simulation Stardew Valley a dépassé les 15 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement. Une excellente performance pour ce jeu indépendant qui n’a de cesse d’attirer de nouveaux joueurs, quelque-soit leur plateforme.