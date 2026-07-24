Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
EA FC27 A paraître sur Switch 2 le 25/09/2026
News EA FC27 (Switch 2)

EA FC 27 enfile son nouveau maillot à la rentrée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 !

Non Puissance Nintendo ne se transforme pas en France Football mais nous en profitons pour discuter de l'actualité brulante autour de EA FC27. Alors suivez nous pour découvrir les premières images !

News
On vous en parlait cette semaine, Kylian Mbappe figure sur la jaquette de la nouvelle mouture d'Electronic Arts cette année, EA FC 27.
En 2027, EA a décidé de prendre un virage significatif en dévoilant son nouvel épisode. La diffusion du premier trailer hier sur la chaine YouTube, montre la volonté du géant du sport vidéoludique en lançant un nouveau concept basé sur l'open world nommé The Grounds.

Vous pourrez incarner un personnage qui sera amené à échanger avec des joueurs de renom comme Kylian Mbappe. Vous pourrez également customiser vos vêtements avec un clin d'œil aux maillots Nike de la coupe du monde 2002. On se demande si la coupe de Ronaldo sera de la partie ?

Surtout, nous aurons le retour d'Alex Hunter, personnage de fiction apparu pour la première fois dans FIFA 17 que nous pouvions incarner afin de le faire monter jusqu’aux étoiles !
EA SPORTS FC 27 | Official Reveal Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Electronic Arts met également en avant de nouveaux schémas de jeux offensifs illustrés par l'équipe du PSG de la saison prochaine arborant leur nouveau maillot Flashy.

Des 1-2 plus fluides, un travail autour de l'intelligence artificielle permettant aux attaquants d'éviter de précipiter leur course et finir en hors-jeux, une gestion optimisée des contrôles pour se remettre dans la course mais également une nouvelle gestion des corners apportant une touche de tactique supplémentaire Autant d’éléments de gameplay apportant aux jeux plus de réalisme et le positionnant dans son époque avec les schémas footballistiques récemment utilisés.
A cela s’ajoutent Le retour du mode carrière, le mode FUT faisant passer le jeu cette année en PEGI 16, EA FC 27 sera une mouture très chargée en contenu !

EA FC 27 sera disponible le 25 septembre 2026, avec un accès anticipé dès le 18 septembre 2026 pour les éditions Ultimate et Ultimate Plus sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. A noter que seule la version Nintendo Switch 2 disposera du mode The Grounds. On espère également une amélioration technique sur la dernière console de Nintendo avec l'arrivée du 60 FPS. La réponse très prochainement à la Gamescom ?

En attendant, rejoignez-nous sur notre discord pour en discuter !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil