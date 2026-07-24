EA FC 27 enfile son nouveau maillot à la rentrée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 !
Non Puissance Nintendo ne se transforme pas en France Football mais nous en profitons pour discuter de l'actualité brulante autour de EA FC27. Alors suivez nous pour découvrir les premières images !News
Vous pourrez incarner un personnage qui sera amené à échanger avec des joueurs de renom comme Kylian Mbappe. Vous pourrez également customiser vos vêtements avec un clin d'œil aux maillots Nike de la coupe du monde 2002. On se demande si la coupe de Ronaldo sera de la partie ?
Surtout, nous aurons le retour d'Alex Hunter, personnage de fiction apparu pour la première fois dans FIFA 17 que nous pouvions incarner afin de le faire monter jusqu’aux étoiles !
Des 1-2 plus fluides, un travail autour de l'intelligence artificielle permettant aux attaquants d'éviter de précipiter leur course et finir en hors-jeux, une gestion optimisée des contrôles pour se remettre dans la course mais également une nouvelle gestion des corners apportant une touche de tactique supplémentaire Autant d’éléments de gameplay apportant aux jeux plus de réalisme et le positionnant dans son époque avec les schémas footballistiques récemment utilisés.
EA FC 27 sera disponible le 25 septembre 2026, avec un accès anticipé dès le 18 septembre 2026 pour les éditions Ultimate et Ultimate Plus sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. A noter que seule la version Nintendo Switch 2 disposera du mode The Grounds. On espère également une amélioration technique sur la dernière console de Nintendo avec l'arrivée du 60 FPS. La réponse très prochainement à la Gamescom ?
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