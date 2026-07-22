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EA FC27 A paraître sur Switch 2 le 25/09/2026
News EA FC27 (Switch 2)

EA FC 27 commence à se dévoiler !

Vous croyez en avoir terminé avec le foot ? C'est raté ! La nouvelle saison commence avec Electronic Arts qui nous donne des nouvelles de son prochain jeu. On vous dit tout dans cet article !

News
L'été est déjà bien entamé, et nous étions toujours sans nouvelles du prochain EA FC. Electronic Arts se réveille seulement quelques jours après la finale de la coupe du monde pour dévoiler le joueur phare qui sera sur la jaquette de EA FC 27. Après un duo sur EA FC 26 mettant en scène Jude Bellingham et Jamal Musiala, EA revient à la formule un joueur et ce ne sera pas n'importe lequel !
Et oui il s'agit de Kylian Mbappe alias Kyky, Donatello ou encore le Kyx qui revient avec un trophée du meilleur buteur de la coupe du monde 2026. Pris de profil avec une attitude conquérante et arborant le nouveau maillot du Réal Madrid, notre numéro 10 préféré est superbement mis en valeur sur une photo épurée et classe.
Et comme une bonne nouvelle en attire une autre, Electronic Arts nous promet la diffusion sur sa chaine YouTube du premier trailer de EA FC 27 demain jeudi 23 juillet à 18heures !
EA SPORTS FC 27 | Official Reveal Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Est-ce que EA nous proposera une version sur Switch 2 alignée techniquement avec la version PS5 ? Nous avons hâte d'en savoir plus !
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