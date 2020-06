News Electronic Arts

Sujet de société extrêmement sensible actuellement, les protestations globales contre les injustices raciales qui ébranlent actuellement la société américaine seront peut-être les moteurs d'une véritable prise de conscience. Prudence cependant dans l'orchestration de cette mise en avant médiatique tournant en boucle, qui remplace sur les ondes les semaines où seule la pandémie avait le droit de citer et encore avant ce qui concernait les violences faites aux femmes. On tourne les mêmes propos en boucle mais est-ce que l'on résout vraiment les problèmes déjà anciens ?





Si l'injustice raciale est souvent présentée au cinéma et à la télévision, elle est souvent présente en filigrane dans les univers de jeux vidéo, notamment les grosses productions AAA. Ce n'est donc pas totalement anodin d'entendre l'un de ses premiers acteurs, le géant américain Electronic Arts, prendre position sur ce sujet brûlant publiquement. Andrew Wilson, son PDG, a fait transmettre ce message à l'ensemble du personnel de la société.





À toute l'équipe,

Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour réclamer du changement. La douleur et la colère provoquées par la mort absurde et tragique de George Floyd aux mains des forces de l'ordre, comme bien d'autres avant lui, sont à l'origine de manifestations d'une ampleur inédite depuis plusieurs décennies contre le racisme systémique qui existe encore aux États-Unis. Cette indéniable discrimination aux racines profondes envers la communauté afro-américaine/noire est absolument inacceptable. Le racisme ne devrait pas exister dans notre société. Nous apportons notre soutien à tous nos collègues, nos partenaires, nos familles et nos amis afro-américains/noirs, ainsi qu'à tous ceux qui, partout dans le monde, veulent mettre un terme définitif au racisme.

Vendredi dernier, alors même que les premières manifestations éclataient aux États-Unis, Blake vous a fait part de ses réflexions au nom de tous les membres de l'équipe de direction. Plus important encore, nos employés afro-américains se sont réunis hier pour la première d'une série de conversations que nous organiserons au cours de la semaine prochaine. Demain, les membres de la direction et moi-même rencontrerons les responsables de l'équipe Black Electronic Arts, notre groupe-ressource d'employés, pour discuter de la marche à suivre en tant qu'individus, en tant qu'entreprise et en tant que communauté œuvrant pour le changement. Par ailleurs, nous avons bien reçu vos nombreux messages dans lesquels vous partagez avec nous vos sentiments, vos perspectives et vos idées sur le rôle que nous pouvons jouer. Merci à toutes les personnes qui ont fait entendre leur voix, nous vous encourageons toutes et tous à le faire. Ce dialogue est vital pour comprendre les défis auxquels sont confrontés notre communauté afro-américaine/noire, ainsi que les privilèges et les préjugés inconscients présents partout dans notre monde.

Cependant, nous devons aussi aller au-delà de l'écoute et de la discussion et nous engager dans l'éducation et dans l'action pour générer des changements significatifs. Nous devons impérativement en faire plus. Il s'agit d'un engagement à long terme, et je souhaite vous informer des mesures supplémentaires que nous allons mettre en œuvre dès aujourd'hui.



Nous allons effectuer un don d'un million de dollars aux organisations qui luttent pour la justice raciale aux États-Unis et contre la discrimination dans le monde entier. Nous commencerons par Equal Justice Initiative, le fonds pour l'éducation et la protection juridique de la NAACP, et nous renforcerons prochainement notre soutien à d'autres organisations qui combattent l'injustice raciale systémique et la discrimination, et protègent les droits de la personne aux États-Unis et ailleurs. En complément de cette contribution, dans le cadre de notre programme YourCause pendant le mois de juin, nous verserons à ces organisations et à d'autres organisations locales de votre choix un don équivalent à chaque don que vous effectuerez.



Afin de promouvoir le changement, nous devons non seulement soutenir ces organisations, mais aussi agir par nous-mêmes. L'impact le plus important se fait souvent sentir au niveau local, c'est pourquoi nous vous encourageons à vous impliquer sans pour autant vous mettre en danger. À cette fin, nous lançons un nouveau programme pour offrir à chaque membre de notre société une journée de congés payés supplémentaire consacrée au bénévolat dans votre communauté. Si tous nos employés participent à ce programme, cela représentera plus de 75 000 heures dédiées au changement. Nous vous communiquerons dans les jours à venir une liste d'activités de bénévolat axées sur la lutte contre l'injustice raciale que vous pouvez, dans la plupart des cas, entreprendre depuis votre domicile dans le respect des règles de sécurité. Le 19 juin, nous célébrerons le Juneteenth, ou jour de l'Émancipation, avec une journée de bénévolat supplémentaire dans toute l'entreprise et nous participerons aux forums et aux activités virtuelles organisés par l'équipe Black Electronic Arts, notre groupe-ressource d'employés. Nous vous donnerons de plus amples détails la semaine prochaine.

Le 9 juin, nous organiserons une discussion communautaire ouverte à toute l'entreprise. Je suis impatient de prendre connaissance de vos sentiments et de vos idées sur ces problèmes, sur le rôle de notre communauté chez Electronic Arts et sur les efforts à fournir pour lutter efficacement contre les préjugés, la discrimination et l'injustice dans le monde actuel.



En attendant, continuez à être solidaires les uns des autres. Rejoignez l'équipe Black Electronic Arts et nos autres groupes-ressources d'employés, et devenez un allié efficace pour faire entendre la voix des groupes sous-représentés. Si vous vous sentez seul(e), effrayé(e) ou perdu(e) face à l'ampleur de la situation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Nous sommes à vos côtés.



Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. La justice raciale compte. Depuis toujours, l'égalité, l'inclusion et la diversité sont des piliers d'Electronic Arts. Soyons solidaires, agissons ensemble et, ensemble, nous pourrons changer le monde.

Andrew





Une goutte d'eau dans une rivière mais qui s'ajoute à d'autres gouttes. Il sera intéressant de voir à l'avenir si dans les prochaines productions de gros titres Electronic Arts, on retrouve ce message de réelle volonté de mettre bas les injustices raciales en faisant la promotion d'un monde plus respectueux et égalitaire. Sinon cela restera juste une simple note d'intention.





Mais ne taxons pas Electronic Arts d'opportunisme médiatique, la firme s'est faite régulièrement l'écho des problèmes de société, avec une communication importante en période de pandémie et en lançant son partenariat avec 13 ligues sportives professionnelles pour "THE REAL HEROES PROJECT" (le Projet des véritables héros), une initiative collaborative rendant hommage à nos soignantes et soignants qui se battent en première ligne de l’épidémie de COVID-19.







Business is business

Parallèlement à l'actualité du monde réel, EA a lancé une première vague de 25 de ses titres sur Steam ! Un bon moyen de se replonger dans d'anciens titres solides de Bioware comme les Dragon Age™: Inquisition et Dragon Age II, une collection de Need for Speed, du Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville, ou les Unravel 1&2, Fe et Sea of Solitude. Le 12 juin, durant son EA Play Live sur EA.com à 01h00 UTC (soit 3 heures en France), la compagnie devrait développer plus de détails sur ses jeux à venir sur Steam, son EA Access sur Steam qui sera lancé plus tard cet été. On espère qu'elle n'oubliera pas de parler de projets concrets sur Nintendo Switch.