"Multiple" EA titles will launch on Switch this year.



(I guess it's finally selling well enough!)



Source: Conference Call. — Dom (@DomsPlaying) May 5, 2020

Dire qu'EA avait un peu laissé de côté la Switch serait un euphémisme. L'éditeur avait clairement annoncé dès le début que la console ne l'intéressait que peu et que les faibles ventes de ses jeux, et principalement ceux de la série FIFA, l'avaient déçu. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé EA à sortir dès FIFA 20 en version Legacy , une version actualisée de la version 19 ne bénéficiant donc d'aucune des nouveautés du FIFA 20 "classique".Depuis quelque temps maintenant pourtant, l'éditeur semble avoir changé son fusil d'épaule. Tout a commencé en février avec le fait qu'EA déclarait apprécier le succès de la Switch , laissant entrevoir un regain d'intérêt pour la console de Nintendo, suivi en mars de l'annonce du portage de Burnout Paradise (une rumeur qui courait depuis début 2018 , quand même !).C'est ainsi qu'hier, lors de la présentation de son bilan financier de 2019, EA a annoncé que plusieurs titres EA sortiront sur Switch cette année, jusque fin mars 2021 donc.Mais plusieurs jeux, ça reste vague. On sait qu'en plus de Burnout Paradise, Crysis sera également porté sur Switch, et le Brésil nous a aussi soufflé la potentielle sortie du premier Unravel . Ajoutons à cela une nouvelle itération de FIFA cette année, et on arrive déjà à quatre jeux. Et ce n'est peut-être pas grand chose, mais peut-être que pour EA ça veut dire beaucoup.Plus sérieusement, on espère que le soutien d'EA envers la Switch ne se limitera pas à des portages et des versions au rabais de ces séries principales.