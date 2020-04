News Streets of Rage 4 (Switch)

Streets of Rage 4: Five Minutes of Pixel-Art Character Gameplay 16/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On sait depuis peu que Streets of Rage 4 ne se limitera pas à ces 5 personnages et proposera une bonne dose de nostalgie avec la présence de douze personnages issus des volets précédents.On se demandait tout de même si cela n'allait pas trop dénoter en jeu, la patte graphique du titre de Dotemu Lizardcube et Guard Crush Games étant assez différente des opus 16bits.IGN a profité d'avoir le jeu sous la main pour partager un montage de plusieurs séquences du titre, mêlant les personnages du passé à ceux d'aujourd'hui. Et on vous laisse juger cela par vous même, mais on est tout de même plutôt rassuré :Tout n'est pas parfait dans ce mélange des genres, mais la mayonnaise prend plutôt bien. On remarque qu'un petit effet a été appliqué sur les sprites des différentes versions pour que le tout soit plutôt homogène et le rendu est plus que correct à la vue des images capturées par IGN. La séquence mettant en scène les différentes versions d'Axel (vers 1:25) permet d'en juger.Les sprites ne sont pas trop déformés en dépit de la mise à l'échelle et en mouvement, le tout rend vraiment bien. Il semblerait donc que l'ajout de ces personnages ne relèvent que du fan-service fait à la va-vite mais qu'il y a eu au contraire un travail pour intégrer le tout de la meilleure façon possible. Il est notamment très agréable de voir que même les sprites rétro bénéficient d'effets d'éclairage et n'ont pas simplement été intégrés au chausse-pied.On attend toujours une date de sortie officielle pour le titre, même si on garde espoir pour la semaine prochaine comme l'avait leaké Nintendo.