News Drunk-Fu: Wasted Masters (Switch)

L'imagination des développeurs semble sans limite et on se demande si ce titre n'est pas le fruit d'une soirée un peu trop arrosé. Rust0 Games annonce ainsi le portage sur Nintendo Switch du curieux jeu de combat (basé sur la physique) Drunk-Fu: Wasted Masters, pour le 10 janvier 2020 sur l'eShop.

Un titre uniquement en anglais, ne prenant pas grande place (823 Mo) et ne se prenant pas du tout au sérieux. En effet, vous vous retrouvez un petit matin dans une taverne locale, dans un état calamiteux. Ayant siroté plus que nécessaire, après avoir vomi et ne sachant même plus quel est votre nom et où vous habitez réellement, vous allez voir ailleurs et tombez nez à nez face à une bande de voyous heureusement aussi déchirés que vous.