News Dread Nautical (Switch)

En dépit de l'actualité du moment très chargé, on tenait à réparer un oubli de notre part en remettant en lumière le dernier travail d'un studio que l'on aime beaucoup, Zen Studios. Vous connaissez obligatoirement au moins de renommé ses très nombreux flippers et son Castle Storm (nous attendons avec impatience son numéro deux devant arriver au cours de l'année). Mais cette fois, le studio s'est lancé dans un projet radicalement différent avec Dread Nautical.

Alors que vous aviez embarqué sur un bateau de croisière appelé le Hope, des forces surnaturelles ont submergé le navire et des monstruosités malveillantes vous ont obligé à vous barricader. Recherchez les autres survivants, trouvez de la nourriture et d'autres ressources tout en vous confectionnant un refuge efficace pour tenter de survivre à cette croisière très lovecraftienne.

C'est très plaisant de voir Zen Studios lancer un titre RPG tactique se jouant à tour de rôle, au design cartoon. Vous allez donc devoir choisir parmi une fine équipe de quatre personnages très différents : Hatano Kenichi (un ancien exécutant des Yakuza, qui pensait enfin trouver une vie tranquille et devra manier la katana pour se défendre), Fargo Drexler ( un privé qui passé ses vingt dernières années à résoudre les affaires les plus louches sans jamais prendre un jour de congé, pas de chance pour lui, il va devoir défendre sa vie dans cette dimension parallèle), Vivian Nussbaum (une joueuse acharnée de bataille royale, qui va devoir mettre en pratique son expérience dans les jeux vidéo pour survivre réellement cette fois-ci), et Miraje (une artiste qui espérait gagner la célébrité, au caractère bien trempé, qui devra se contenter de faire le coup de poing dans la face des monstres).







A vous de choisir au départ qui vous souhaitez interpréter, vous pourrez également échanger avec d'autres survivants en cours de partie, les aider via des missions secondaires et même les recruter. Attention cependant, la dimension parallèle vous jouera quelques facéties, les vingt différents niveaux du navire Hope étant gérer de manière procédurale, il y aura des modifications dans la disposition et le type d'ennemis. Bref, un challenge pas si évident, d'autant qu'à chaque utilisation, vos armes et protections se détériorent jusqu'à en devenir peu à peu inutilisables. Vous comprendrez combien il sera important de rechercher dans l'ensemble du navire de nouveaux objets et armes.

Pour sauvegarder, pas de sauvegarde manuelle mais une sauvegarde automatique à chaque fin de tour, de quoi corser encore un peu plus l'action, et vous faire cogiter à deux fois avant d'entreprendre chaque mouvement. Les déplacements se font case par case, coûtant des points d'actions différents selon votre personnage, et vous obtiendrez des bonus offensifs si vous prenez un adversaire par derrière, tout comme vous écoperez de malus si votre jauge de faim et d'épuisement psychologique arrivait à un niveau trop bas pour l'un de vos personnages.



Dread Nautical - Nintendo Switch Review - Worth the Ride on this Cruise Ship from Hell 06/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube