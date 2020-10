News Drawn to Life: Two Realms (Switch)

Parmi les franchises plébiscitées par les joueurs dans le giron de THQ, on trouvait un certain Drawn To Life. Paru en 2007 sur Nintendo DS, le jeu avait ensuite connu plusieurs spin-offs et volets sur DS et sur Wii, avec Drawn to Life: SpongeBob SquarePants Edition en septembre 2008 et Drawn to Life: The Next Chapter en octobre 2009. Une version iOS du jeu original était même sortie en mai 2014.Mais depuis, plus rien. Pour 505 Games, l'éditeur qui avait racheté la franchise suite à la faillite de THQ, il semblait tout à fait logique de relancer la franchise, et c'est de Taiwan que l'information nous est parvenue, avec un "rating" accordé par le Taiwan Digital Game Racing Committee.On s'en doute la description nous explique qu'il s'agit d'un jeu dans lequel le joueur doit dessiner son propre personnage, ses armes et accessoires, plateformes et objets. Bref, c'est au joueur de faire tout le boulot, pourrait-on dire, et c'est a priori ce qui fait le charme du jeu.Gematsu, qui a débusqué l'info à Taiwan, explique que 505 Games devrait officialiser le jeu très bientôt, puisqu'un site Internet a été enregistré dès le 12 octobre. Ce n'est donc plus qu'une question de temps, en voici quoi qu'il en soit, au cas où on aurait encore un doute, la jaquette, un peu plus haut dans cet article.Source : Gematsu