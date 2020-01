News Dragon Ball FighterZ (Switch)

C'est sans grand surprise que Son Goku Ultra-Instinct (ou Migatte no Gokui en VO, voire Réflexe Transcendantal si vous lisez le manga en VF) rejoint le casting du jeu de VS Fighting 2D de Namco Bandai et Arc System Works.Ce ne sera que la cinquième version de Goku, après sa version Super Saiyan, Super Saiyan Blue, sa version de base du 1er season-pass et la version GT du second season-pass, et on entend déjà certain rager. Mais il faut bien avouer que le personnage était immanquable et qu'il était difficile pour les développeurs de passer à côté, surtout après avoir ajouté Jiren.L'information a été révélée dans le dernier V-Jump, le magazine orienté jeux vidéo de la firme Jump, et qui publie également le manga Dragon Ball Super tous les mois. Le magazine ne sortant officiellement que le 21 janvier, il n'y a pas encore d'image du personnage ou d'information sur ses caractéristiques.Le magazine donne rendez-vous aux lecteurs les 8 et 9 février, pendant les finales du World Tour de Dragon Ball FighterZ à Paris, pour en savoir plus sur ce nouveau personnage. Le rendez-vous est pris.Source : Dragonballsuper France