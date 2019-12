News Dragon Quest XI (Switch)

Galerie images 22/12/2019



Commencer une partie de Dragon Quest XI S, c'est un peu commencer un voyage qui va emmener le joueurs à travers de nombreux paysages et en compagnie d'un groupe de héros tous très différents.Mais ceux-ci peuvent changer d'apparence avec différentes tenues et autres équipements, pas toujours très en rapport avec l'histoire. Le guide officiel du jeu publié au Japon propose une petite revue de toutes les tenues possibles et de leurs différentes variations. Et le moins que l'on puisse dure, c'est que l'on n'est pas déçu.Les amateurs de Dead or Alive devraient être comblés. En particulier avec toutes les variations des tenues de Jade. Les autres pourront essayer de trouver la bonne combinaison d'items pour obtenir les tenues les mieux cachées.