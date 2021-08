News DOOM Eternal (Switch)

DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part Two - Release Date Trailer - Nintendo Switch 20/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec The Ancient Gods Partie 2 : "Découvrez la conclusion épique de la saga de DOOM Slayer. Vous avez renié les dieux et réveillé un mal ancien. Rassemblez maintenant les armées Sentinelles dispersées, assiégez dernier bastion de l'Enfer, percez les murs de la forteresse et affrontez le Seigneur des Ténèbres lui-même. L'âme de l'univers est en jeu. Votre guerre contre l'Enfer se termine ici. »

Le Doom Slayer est prêt a reprendre les armes et les chemins de l'enfer avec la deuxième partie du DLC The Ancient Gods. Au vue du caractère violent de la vidéo (ou du jeu en lui même), cette dernière est soumise à une limite d'âge.Nous pouvons saluer le travail considérable de Id Software pour la sortie et la qualité du jeu nerveux sur la console de Nintendo, ainsi que pour ses DLC.Le Doom Slayer vous attend le 26 aout pour découper des démons avec cette extension.