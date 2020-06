News Doom 64 (Switch)

Après avoir fait la joie des possesseurs de Nintendo 64, Doom 64 revient sur Nintendo Switch, en version enrichie ! Alors certes, ce n'est pas du côté graphique que nous aurons un relooking majeur. Selon le développeur principal James Haley, lors d'une récente interview accordée à USgamer, on pourra bien bricoler avec de nouveaux paramètres de luminosité, pour modifier la luminosité globale du jeu, celle des environnements, de manière à rendre le jeu plus agréable sur les écrans modernes. Si vous n'avez pas trop envie de voir gicler le sang de vos victimes, une option permet de switcher entre le sang rouge et le sang vert, déjà disponible sur la version d'origine japonaise.





Mais le gros des ajouts se portera sur un nouveau chapitre à débloquer, qui aura lieu peu de temps après la fin de la campagne originale. Il semble que la Mère Démon finale avait une sœur, qui a bien envie de faire connaissance avec vous et n'hésitera pas à se débarrasser de votre personne en vous renvoyant d'où vous venez. En cas de succès de votre part, vous serez récompensé par quelques révélations "que les fans des deux séries, l'ancienne et la nouvelle, devraient apprécier". Est-ce un petit teasing pour nous indiquer une connexion entre Doom 64 et Doom 2016 ?





Pour pouvoir jouer à ce jeu et à son chapitre supplémentaire, vous bénéficierez de la prise en charge du motion contrôle ainsi que la possibilité de naviguer sur la carte automatique avec l'écran tactile. De quoi rendre tout cela diablement alléchant !





Doom 64 sera disponible sur votre eShop le 20 mars 2020. De quoi vous défouler si vous n'avez pas envie d'embarquer sur une île avec Tom Nooks le même jour.