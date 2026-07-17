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Donkey Kong Bananza Disponible sur Switch 2 depuis le 17/07/2025
News Donkey Kong Bananza (Switch 2)

Donkey Kong Bananza est de retour sur Nintendo Music !

Le jeu de l'été 2025, voir même de l'année est de retour pour vous en faire entendre de toutes les couleurs. On vous dit tout dans cet article !

News
Aujourd'hui nous fêtons (déjà) le premier anniversaire d'un jeu qui a marqué le début de la Nintendo Switch 2 et embelli votre été 2025. IL s'agit de Donkey Kong Bananza ! Véritable perle destructrice, ce jeu n'est pas passé inaperçu dans les colonnes de la rédaction puisqu’il s'est vu attribué la magnifique note de 19/20.
Donkey Kong Bananza continue d'être alimenté avec un DLC sorti l'année dernière, quelques mises à jour mais surtout une grosse mise en avant dans le DK challenge. Un challenge plutôt relevé sur les défis des développeurs mais heureusement Puissance Nintendo a pensé à vous puisque nous avons publié un guide qui vous évitera de vous arracher les poils de singe !
Aujourd'hui même nous fêtons donc un premier anniversaire célébré sur Nintendo Music ! Vous allez en avoir pour votre pesant de bananes puisque nous accueillons 229 morceaux pour 8h32 minutes d'écoute ! Un sacré contenu vous accompagnera dans vos vacances avec des musiques entrainantes et joviales qui rythment ce jeu plein de bonne humeur !

Vous pouvez même en profiter pour relancer le jeu qui le mérite amplement !
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