News Digimon Survive (Switch)

Le titre développé par Witchcraft et Bandai Namco Entertainment a besoin de plus de temps de développement et est repoussé. C'est l'annonce du moment alors que le jeu devrait sortir en 2020 et se voit désormais repoussé avec la mention TBD comme l'indique le site Ryokutya.





Célébrant le 20e anniversaire de l’anime Digimon, Digimon Survive devait sortir cette année sur PS4 et Nintendo Switch en nous dévoilant un nouveau groupe d'adolescents, se perdant lors d'un voyage scolaire dans un monde mystérieux peuplé de monstres.





Combats dans un style SRPG classique, personnages dessinés par Uichi Ukumo et une musique composée par le célèbre Tomoki Miyoshi, Digimon Survive avait sur le papier un bon potentiel. Mais il faut croire que le développement du titre a connu quelques errements avant d'opter pour la bonne formule, entraînant une révision complète du processus de développement et un retard supplémentaire, compliqué un peu plus aujourd'hui par les mesures prises au Japon face au Covid-19.





La sagesse a prévalu et pour se donner le temps de sortir un bon titre (du moins on l'espère pour eux), Digimon Survive est donc repoussé à une date indéterminée pour le moment.