Devenez un maître d'orchestre avec Maestro sur Switch

Maestro - Retail Gameplay Trailer [FR] Retrouvez la vidéo sur YouTube

Qui ne s'est jamais pris pour un chef d'orchestre à agiter ses bras dans le vent au rythme des airs musicaux les plus célèbres ? Avec Maestro, cela va pouvoir devenir encore un peu plus concret.Le jeu Maestro, déjà disponible sur PC, PS VR et les casques Meta, arrivera le 17 septembre prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Développé par les studios parisiens de Double Jack avec une version physique Switch 1 éditée par Microids, Maestro arrivera sur la console hybride et vous permettra, grâce aux Joy-Cons, de vous mettre dans la peau d'un chef d'orchestre. Un Joy-Con permet de donner le tempo tandis que l'autre guide les différentes sections de l'orchestre.Le répertoire du jeu comprend des pièces classiques de compositeurs tels que Beethoven, Brahms et Mozart mais aussi des bandes originales de films cultes comme Harry Potter, Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter. Une vingtaine de morceaux sera disponible.Voici la bande-annonce du jeu :Le jeu aura le droit à une version physique, disponible dès le 17 septembre, une version éditée par Microids :Rendez-vous le 17 septembre pour découvrir Maestro sur Nintendo Switch !