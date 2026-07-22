News Maestro (Switch)
Devenez un maître d'orchestre avec Maestro sur Switch
Le jeu de rythme Maestro, qui vous met dans la peau d'un chef d'orchestre, sortira sur Nintendo Switch en septembre prochain.News
Qui ne s'est jamais pris pour un chef d'orchestre à agiter ses bras dans le vent au rythme des airs musicaux les plus célèbres ? Avec Maestro, cela va pouvoir devenir encore un peu plus concret.
Développé par les studios parisiens de Double Jack avec une version physique Switch 1 éditée par Microids, Maestro arrivera sur la console hybride et vous permettra, grâce aux Joy-Cons, de vous mettre dans la peau d'un chef d'orchestre. Un Joy-Con permet de donner le tempo tandis que l'autre guide les différentes sections de l'orchestre.
Voici la bande-annonce du jeu :
Développé par les studios parisiens de Double Jack avec une version physique Switch 1 éditée par Microids, Maestro arrivera sur la console hybride et vous permettra, grâce aux Joy-Cons, de vous mettre dans la peau d'un chef d'orchestre. Un Joy-Con permet de donner le tempo tandis que l'autre guide les différentes sections de l'orchestre.
Voici la bande-annonce du jeu :
Le jeu aura le droit à une version physique, disponible dès le 17 septembre, une version éditée par Microids :
Maestro - Retail Gameplay Trailer [FR]
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.