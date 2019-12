News Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

「マリオカートレーシングホイール for Nintendo Switch」紹介PV 12/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Kart Racing Wheel Pro Mini & Deluxe Review | Nintendo Switch Hori 12/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Alors que Noël arrive à grands pas, la société Hori mis sur le marché le 1er novembre un volant destiné à la Switch. Sans surprise, cet accessoire se destine plus particulièrement à Mario Kart 8 Deluxe, même si les touches peuvent être reprogrammées pour un autre titre.La publicité a été mise en ligne cette semaine par Nintendo Japon:Petit détail avec son importance, il existe deux versions de ce nouvel accessoire, comme nous vous l'indiquions dans cette news et confirmions la sortie du modèle plus enfantin en Occident. La première est une version mini, plutôt destinée aux jeunes joueurs en raison de sa petite taille et d'un choix de boutons simplifié. Autre détail intéressant, le volant compte un jeu de pédales également adaptées en fonction de la taille du joueur.Tout comme les volants mis sur le marché par différents fabricants, le volant, selon sa version, peut être attaché sur une surface plane par des ventouses ou une attache fixe garantissant une meilleure stabilité lors des sessions de jeu. Autre détail, la version Deluxe peut être ajustée au niveau des contrôles en fonction des préférences de l'utilisateur.Le site NintendoLife a publié une revue de ces accessoires qui est consultable juste en dessous:Au niveau des prix, il faut avoir conscience que cet accessoire s'adresse à des joueurs confirmés et non à des amateurs occasionnels. Les premières informations données par Play Asia ici annoncent un prix de 75,99 USD pour la version mini et de 136,99 USD pour la version Deluxe, ce qui correspond au prix moyen des accessoires de ce genre pour des modèles semi professionnels.Les seules versions concernées ici sont les versions japonaises. A noter qu'il est possible de passer commande à des revendeurs européens (comme chez la FNAC à 49.99 € pour le modèle plus simple et 82.99 € pour le modèle premium Sources: NintendoLife