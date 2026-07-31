News Virtual Boy for Nintendo Switch
Deux jeux Virtual Boy inédits débarquent sur Nintendo Classics le 4 août, dont un F-Zero annulé
Zero Racers et D-Hopper, jamais commercialisés à l'époque, rejoignent l'application Virtual Boy sur Switch 2 et Switch, accompagnés d'une option de personnalisation de la couleur d'écran.News
Résumé de cette actualité en 4 points :
Nintendo continue de choyer sa console la plus mythique, pour de mauvaises raisons à l'époque, mais de bonnes aujourd'hui. La firme a annoncé l'arrivée de deux jeux Virtual Boy jamais commercialisés sur l'application Virtual Boy - Nintendo Classics, dès le 4 août 2026. Pour rappel, l'application Virtual Boy est compatible Switch et Switch 2.
Ce concept vous rappelle quelque chose ? C'est normal : Zero Racers n'est autre que le F-Zero de la Virtual Boy, un projet qui n'avait jamais vu le jour à l'époque. Les fans de la série vont enfin pouvoir mettre la main sur ce chaînon manquant, plus de trente ans après.
Autre curiosité, le jeu s'appelait à l'origine Dragon Hopper. S'il a été renommé D-Hopper pour cette sortie 2026, c'est parce que la marque « Dragon Hopper » a entre-temps été déposée par une autre société. Côté aventure, on y incarne le prince Dorin, du royaume de Celestia, pourchassé par un premier ministre félon et précipité dans les profondeurs de la terre, au pays de Faeron. Sauvé par des fées, il part délivrer sa famille et récupérer des esprits élémentaires, le tout dans un gameplay de sauts et de battements d'ailes, avec la possibilité de se transformer en dragon aux pouvoirs spéciaux.
date d'arrivée de Super Mario Sunshine sur la console virtuelle GameCube. Ca fait beaucoup de jolies sorties sur le service de console virtuelle réservé aux abonnés Nintendo Switch Online, et on adore ça ! Quel dommage qu'on n'ait pas pris le soin d'emmener le Virtual Boy en vacances, pour le coup !
Et vous, êtes-vous tenté par ce F-Zero exhumé ou par les aventures de Dorin ? Que pensez-vous de ce travail de préservation autour de la Virtual Boy ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
- Zero Racers et D-Hopper, deux jeux Virtual Boy jamais sortis, arrivent sur Nintendo Classics le 4 août 2026.
- Zero Racers est en réalité le F-Zero du Virtual Boy, resté inédit à l'époque.
- Un filtre permettant de changer la couleur de l'écran fait aussi son apparition le même jour.
- Les deux jeux seront disponibles sur Switch 2 comme sur Switch, via le Pack additionnel.
Nintendo continue de choyer sa console la plus mythique, pour de mauvaises raisons à l'époque, mais de bonnes aujourd'hui. La firme a annoncé l'arrivée de deux jeux Virtual Boy jamais commercialisés sur l'application Virtual Boy - Nintendo Classics, dès le 4 août 2026. Pour rappel, l'application Virtual Boy est compatible Switch et Switch 2.
Deux jeux Virtual Boy sur Console Virtuelle VB Switch 1|2 (vidéo japonaise)
Zero Racers, le F-Zero fantômeLe premier, Zero Racers, ravira les curieux d'histoire vidéoludique. Ce jeu de course futuriste vous met aux commandes d'un engin flottant lancé sur des circuits faits de conduits carrés, à parcourir sur cinq tours. Il faut maintenir sa position dans une fourchette imposée à chaque tour et terminer dans le top 3 pour accéder au circuit suivant, tout en exploitant les zones de « Rapid » pour des pointes de vitesse fulgurantes.
Ce concept vous rappelle quelque chose ? C'est normal : Zero Racers n'est autre que le F-Zero de la Virtual Boy, un projet qui n'avait jamais vu le jour à l'époque. Les fans de la série vont enfin pouvoir mettre la main sur ce chaînon manquant, plus de trente ans après.
D-Hopper, une pépite perdue d'Intelligent SystemsLe second, D-Hopper, est un jeu d'action et de plateforme au pedigree étonnant. On le doit à Intelligent Systems, le studio derrière les sagas Fire Emblem et Paper Mario, et il devait être édité par Nintendo. Terminé et même classé par les organismes de notation à l'époque, il n'a jamais vu le jour : sa sortie, initialement prévue pour le 26 août 1996 en Amérique du Nord, a été annulée dans la foulée de l'abandon de la Virtual Boy. Trente ans plus tard, il refait donc surface, sauvé de l'oubli.
Autre curiosité, le jeu s'appelait à l'origine Dragon Hopper. S'il a été renommé D-Hopper pour cette sortie 2026, c'est parce que la marque « Dragon Hopper » a entre-temps été déposée par une autre société. Côté aventure, on y incarne le prince Dorin, du royaume de Celestia, pourchassé par un premier ministre félon et précipité dans les profondeurs de la terre, au pays de Faeron. Sauvé par des fées, il part délivrer sa famille et récupérer des esprits élémentaires, le tout dans un gameplay de sauts et de battements d'ailes, avec la possibilité de se transformer en dragon aux pouvoirs spéciaux.
Une option pour ménager les yeuxBonne idée en complément qui avait déjà été annoncée, l'application Virtual Boy s'enrichira le même jour d'une fonction de personnalisation de la couleur d'écran. Il deviendra alors possible de choisir la teinte de son choix en cours de partie, en maintenant le stick droit tout en utilisant les gâchettes L et R. De quoi remiser, si on le souhaite, le fameux rouge monochrome qui a tant fait pour la réputation de la machine.
date d'arrivée de Super Mario Sunshine sur la console virtuelle GameCube. Ca fait beaucoup de jolies sorties sur le service de console virtuelle réservé aux abonnés Nintendo Switch Online, et on adore ça ! Quel dommage qu'on n'ait pas pris le soin d'emmener le Virtual Boy en vacances, pour le coup !
Et vous, êtes-vous tenté par ce F-Zero exhumé ou par les aventures de Dorin ? Que pensez-vous de ce travail de préservation autour de la Virtual Boy ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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