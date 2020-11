News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Où acheter le bundle Switch Lite Animal Crossing New Horizons ?

Nintendo lancera le 25 novembre sur le marché un nouveau bundle Switch, qu'on voit clairement destiné à séduire un max de joueurs pour Noël : il s'agit d'un bundle Animal Crossing: New Horizons, avec deux coloris proposés.Le pack est composé des éléments suivants :- Une Console Nintendo Switch Lite Corail ou Turquoise- Un code de téléchargement pour Animal Crossing : New Horizons- Un abonnement individuel de 3 mois à Nintendo Switch Online- Un adaptateur secteurVous l'avez compris, il n'y a pas de version physique du jeu dans ce pack, mais un code de téléchargement pour télécharger le jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour découvrir le service de jeu en ligne Nintendo Switch Online, vous pourrez aussi profiter dans ce bundle d'un essai de 3 mois offert.On vous compilera ici les liens vers les plateformes proposant à la vente ces deux bundles, dans les jours qui viennent.Pour l'heure, voici les liens vers l'offre de Micromania, qui vous propose ce bundle ACNH pour 249,99 € :Chez Amazon, vous pouvez acquérir le bundle de votre choix via cette fiche (édition Corail) ou cette fiche (édition Turquoise) . Le prix de base est de 269,99 € au moment où nous écrivons ces lignes.Du côté de la FNAC, les deux références sont aussi disponibles à la réservation : vous pouvez acquérir la Switch Lite Corail avec Animal Crossing: New Horizons ou bien la Switch Lite Turquoise avec ACNH ici . Les consoles sont vendues à 249,99 € sur ce site eCommerce.