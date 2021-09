Des nouveautés pour Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante

Get the freshest news about Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl! 28/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante sont les remakes des versions Diamant et Perle sortis en 2006. Les remakes se veulent proches des versions originales tout en arborant quelques nouveautés et des graphismes "modernes".Pokémon Company a dévoilé sur sa chaine Youtube, une vidéo dévoilant quelques nouveautés (en anglais)Dans Pokémon Diamant et Perle, l'écran tactile de le Nintendo DS affichait la Pokémontre. Une interface permettra de scanner les environs, d'écouter des radios, etc.Instant nostalgie avec le retour de la montre multifonction dans les remakes :Le trailer nous informe que nous pourront (re)découvrir les fonctionnalités de la pokémontre comme le podomètre, l'horloge, le radar, l'indicateur d'amitié, le dessin ou utiliser les cs via l'écran tactile de la Switch.Autre grand retour des versions originales, la cuisine de Poffins.Les Poffins sont des friandises pouvant améliorer les conditions d'un Pokémon, telles que son Sang-froid ou sa Grâce. En les augmentant, vous obtiendrez de meilleurs résultats lors de l'évaluation de style du Super Show Concours.A vous les joies de faire des cercles sur l'écran de votre switch pour obtenir les Poffins de haut niveau.Petite nouveauté : A Unionpolis, vous découvrir le Square Paisible. Déjà présent dans les version Diamant et Perle, il ne pouvait être accessible pour seulement quelques PokémonsDans le nouveau Square Paisible, vous pourrez vous balader avec vos 6 Pokémons, vous lier d'amitié avec eux et vous prendre en photo (dans le menu principale de la Switch). Après avoir découvert cet endroit, vous pourrez être suivi par votre Pokémon dans la région de Sinnoh.En fonction de l'heure à laquelle vous jouez, votre aventure va varier en quelques points. Le site internet Pokémon nous informe que certains Pokémons n'apparaitront qu'à certains moment de la journée comme certains articles en magasinsSans spoiler l'intrigue des versions Diamant et Perle, les Colonnes Lances sont une place importante en haut du Mont Couronné. Le site internet Pokémon vient donc de dévoiler le nouveau design du Mont Couronné et des Colonnes LancesEst ce que vous êtes convaincus par ces remakes ? Faites le nous savoir dans les commentaires.Pokémon Dimant Etincelant et Perle Scintillante sont toujours prévus pour le 19 novembre.