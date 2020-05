News Mario Kart Tour (mobile)

A l'occasion de la nouvelle mise à jour de Mario Kart Tour qui passe ainsi en version 2.1.0, les équipes de développement du jeu ont ajouté de nouvelles fonctionnalités, profitant également de cette occasion pour corriger quelques bugs.Voici la liste des nouveautés à retrouver dans cette nouvelle version, disponible depuis quelques heures dans vos Stores :- Ajout de l'option En équipes aux règles du mode multijoueur- Ajout d'une fonctionnalité de code de groupe au mode multijoueur- Ajout des Défis Experts qui seront disponibles dans les prochaines saisons- Ajout de l'événement Pièces à gogo qui sera disponible dans les futures saisons- Correction du problème empêchant certains joueurs de recevoir une récompense lorsque le niveau augmenteNe manquez pas d'essayer ces nouvelles options et fonctionnalités à l'occasion d'une prochaine session de jeu Mario Kart Tour, disponible gratuitement avec un abonnement mensuel appelé le Pass Or à 5.49 € qui permet de gagner plus d'items au gré de ses victoires.