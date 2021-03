News Fortnite (Switch)

Ces manettes Joy-Con édition Fortnite débarquent le 04/06 avec :



- Un Joy-Con bleu et un Joy-Con jaune au design unique

- 500 V-Bucks

- Un code de téléchargement pour des objets cosmétiques pic.twitter.com/sAXBQY4SAj — Nintendo France (@NintendoFrance) March 15, 2021

Les fans de Fortnite devraient être nombreux à apprécier la sortie, en juin prochain, d'une nouvelle référence de Joy-Con en hommage à leur jeu favori : le pack Fortnite Fleet Force contenant une paire de Joy-Con gauche et droit, 500 V-bucks et un code pour récupérer un accessoire cosmétique à télécharger, sera disponible dès le 4 juin prochain.Chacun des Joy-Con aura droit à sa propre couleur : bleu pour le Joy-Con gauche, jaune pour le Joy-Con droit.A l'automne, Nintendo avait déjà lancé en Europe une édition collector Nintendo Switch Fortnite , sortie le 30 octobre 2020. Fortnite est un des jeux les plus joués sur Nintendo Switch, et la sortie de Joy-Con thématisés Fortnite ne sera donc à ce titre qu'une demi-surprise.Entre les Joy-Con Zelda et les Joy-Con Fortnite, notre choix, en tout cas, est vite fait !