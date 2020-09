Monster Hunter Generations Ultimate

Neverwinter Nights : édition améliorée

The Elder Scrolls V: Skyrim édition spéciale

À en croire les mythes et croyances populaires, les dragons sont des monstres légendaires cracheurs de feu, reconnaissable à leur taille gigantesque et leur peau écailleuse semblable à celle de lézards. Étant une des créatures les plus mythiques et les plus populaires, les dragons ont été importés dans différentes cultures et adaptés dans divers jeux. Dotées d'une carrure majestueuse et d'une puissance phénoménale, ces créatures sont considérées par beaucoup comme symboles de chance. Engagez-vous dans une série de chasses aux montres au cours desquelles vous affronterez des créatures jusque-là inconnues de mémoire humaine. Vos aptitudes de chasseurs seront mises à rude épreuve par la rapidité et la fluidité des mouvements de ces montres.Toutefois, jamais vous ne serez à court d'armes, en raison des 14 types d'armes que vous pourrez assembler et assortir dans vos combats.En plus de la diversité d'armes parmi lesquelles choisir, vous disposez également de six styles de chasse. Il vous est possible d'associer deux de ces styles à de nouvelles techniques de chasse.Pour vivre pleinement l'expérience divertissante du jeu, vous pourrez collaborer avec d'autres joueurs ou les affronter, dans le mode multijoueurs, en ligne ou hors ligne.Équipez-vous d'armes et plongez dans un monde, avec la mission d'empêcher la destruction totale de l'une des villes les plus appréciées. Faites l'expérience d'un captivant jeu d'action à chaque attaque et commande précise que vous exécutez.Vous pouvez aussi aller à votre rythme. Vous êtes libre de suivre votre voie, dans le mode aventure de cet univers mystique. Bonne nouvelle, le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch.Grâce aux propriétés graphiques avancées, les nuanceurs de pixels et les effets post traitement du jeu sont plus clairs et plus éclatants.C'était l'un des jeux les plus attendus. Grâce aux créatures mystiques de Skyrim, en 2011, il a été élu jeu vidéo de l'année. Vous devez explorer un monde avec de nombreuses villes et des donjons, pour venir à bout de vos ennemis. Vous pourrez même acheter des terres, bâtir votre cité et l'équiper d'une grande armurerie, d'un laboratoire d'alchimie, d'un jardin, ainsi que d'autres structures qui vous aideront dans votre aventure.Explorez les terres nordiques de Skyrim et embarquez dans une aventure épique sur Nintendo Switch. Le plus captivant est que les vibrations HD des manettes vous feront ressentir la puissance de vos sorts.Dans la version du jeu pour Nintendo Switch, l'amiibo de la série Legend of Zelda comprendra la légendaire épée, le bouclier d'Hyrule, et la tunique de prodige de Link.Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter notre test de The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition