News Wii (Wii)

Early Wii Remote designs, including X and Y buttons and a remote ring. pic.twitter.com/4GJKEGgYlg — TV | Dreamers Dev (@lombTV) July 20, 2021

And here are some other designs, using left and right arrows instead of the Minus and Plus. pic.twitter.com/gEVTkt0Tjf — TV | Dreamers Dev (@lombTV) July 20, 2021

De nouvelles informations liées au "Gigaleak" de Nintendo en 2020, ou des anciens emails de la firme avaient été récupérés, nous offrent aujourd'hui des designs préliminaires de la WiiMote :De ces 5 idées, on remarque que c'est la première qui a été retenue, les boutons A et B ayant été inversés, les boutons X et Y renommés 1 et 2, et une grille ajoutée pour le haut-parleur. Les numéros 2 et 3 offrent les boutons L et R sur la façade autour du bouton B, ce qui offre un accès rapide, un peu à la manière des boutons X et Y sur le pad Game Cube. Les deux derniers designs semblent clairement moins ergonomiques.En tout cas, si ce prototype n°1 vous rappelle quelque chose, c'est qu'il avait été montré officiellement quand Shigeru Miyamoto avait commenté le design de certains prototypes, nous vous invitons à consulter cet ancien article de Dimitri. Sur ces derniers modèles, on remarque que le questionnement tournait autour du design des boutons que l'on connaitra ensuite sous la forme + et -. Nintendo aurait choisi ce design car plus facile explicable pour les utilisateurs, étant donné que c'étaient des boutons inhabituels sur une manette Nintendo.Source : Kotaku