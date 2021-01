News Balan Wonderworld (Switch)

Pouvoir enfin se prendre pour un dieu ! Mieux vaut tard que jamais ! C'est ce que l'on peut se dire en voyant débarquer aujourd'hui une version de démonstration jouable de Immortals: Fenyx Rising ! Le jeu de Ubisoft est sorti en décembre dernier, et plusieurs d'entre vous hésitent peut-être encore à sauter le pas pour faire ce jeu d'aventure qui se déroule dans la mythologie grecque !



Le jeu semble avoir souffert lors de sa sortie de problèmes techniques, en partie résolus aujourd'hui grâce à plusieurs mises à jour. Nous allons tester cette démo et vous faire un retour dès que possible.

Balan Wonderworld, le rêve de Yuji Naka

Yuji Naka, le créateur chez SEGA de Sonic, Nights ou encore Billy Hatcher a quitté SEGA en 2006 et rejoint Square Enix en 2018. Depuis, Balan Company a été créé en 2020 avec comme premier projet de jeu Balan Wonderworld. Ce jeu de plateformes 3D sort le 26 mars prochain sur Switch, et une démo est disponible à partir d'aujourd'hui.





La démo nous permet de nous familiariser avec cet univers coloré et enfantin, dans lequel on incarne soit un garçon soit une fille. Guidés par le mystérieux Balan, ces enfants découvrent des mondes fabuleux dans lesquels ils vont pouvoir aider des gens et récupérer des parties de leur cœur perdu.

Pour ce faire, ils vont récupérer des costumes d'animaux avec chacun des pouvoirs spéciaux à même de les faire progresser dans les différents niveaux. Le loup garou crée des tornades, le dragon crache du feu, le cochon fait des attaques rodéo comme Yoshi, etc. On sent d'ailleurs toute l'influence des jeux Mario 3D dans le titre.





La démo vous propose de vous balader dans le monde des Tims, une ère de jeu 3D en mode libre dans laquelle vous pouvoir interagir avec des petits poussins qui seront très content de récupérer les gouttes magiques récupérées dans les niveaux. Trois mondes (décomposés en chapitres) sont présentés et vous permettent d'avoir un bel échantillon de ce le jeu propose.

Avec une réalisation aux graphismes certes datés mais soignés et un gameplay accessible, le jeu semble d'ores et déjà s'adresser aux plus jeunes, qui y trouveront un terrain de jeu providentiel.





Nous vous proposons de découvrir cette démo avec notre vidéo maison, qui explore le monde de Tims et le premier monde :