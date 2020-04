News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Comment importer les QR Codes Star Wars dans Animal Crossing ?

QR Code Han Solo

QR Code du capitaine Phasma

Des codes pour une foule de personnages Star Wars

Tous les costumes de Padmé pour Animal Crossing

Les costumes de la princesse Leia

On n'aurait pas imaginé une actu couvrant les costumes de personnages de la saga Star Wars sans parler des costumes, eux aussi nombreux, de la princesse Leia :

Le costume de Luke Skywalker

S'il y a bien un costume incontournable, c'est celui-là : le costume de Luke Skywalker :

Des costumes de quelques bad guys de la saga Star Wars

On avait envie de se changer les idées aujourd'hui, et on s'est dit que transformer nos habitants en personnages de la saga Star Wars serait amusant. Armé de Nooklink et de votre Nintendo Switch, à vous les QR Codes de Padmé, Luke Skywalker, Han Solo, la princesse Leia et de bien d'autres personnages de la franchise de Disney.Pour importer les motifs personnalisés inspirés de la saga Star Wars, il faut connaître la procédure d'importation décrite ici : lire notre guide pour utiliser les QR Codes dans Animal Crossing: New Horizons Rappelons qu'il est possible d'importer des costumes de deux façons : soit avec un QR Code, soit avec un code à saisir dans le jeu. Dans ce second cas de figure, il faudra que vous progressiez un peu dans le scénario du jeu, afin d'activer la fonction qui, durant les premiers jours de jeu, n'est pas disponible. Un petit indice pour les plus impatients : cela a un rapport avec l'installation en ville d'un duo très adroit de ses mains !Concernant les QR Codes, ils sont disponibles pour deux personnages dans le cadre de ce petit focus sur la Guerre des Etoiles dans Animal Crossing New Horizons.Pour importer la tenue de Han Solo dans Animal Crossing: New Horizons, il suffit de scanner ces 4 QR Codes les uns après les autres. Un sacré travail de la part de son créateur, à retrouver sur NightCities . Sur ce site, vous retrouverez aussi des costumes très inspirés : Ryo Hazuki, Flash Gordon, et Battlestar Galatica.Cet autre internaute a également créé un costume de Han Solo, mais il faudra cette fois saisir un code pour l'importer dans son jeu :Si vous avez envie d'incarner un méchant, on a aussi trouvé votre bonheur, cette fois sur Pinterest ! Pinterest devrait aussi vous permettre de remplir rapidement votre liste de motifs personnalisés, tellement les fans s'en donnent à coeur joie !Sur Twitter, un fan d'Animal Crossing appelé @kierqe s'en est donné à coeur joie avec les persos de la série Star Wars. Un incroyable travail qu'on ne pouvait que saluer avec une actualité dédiée, évidemment : quand Animal Crossing rencontre Star Wars, on ne peut qu'aimer le résultat !Voici les visuels avec les codes de chacun des costumes de Padmé que vous avez pu voir dans les films La Guerre des Etoiles. Un énorme travail de la part de Dobes, la créatrice de ces tenues dans Animal Crossing: New Horizons.Les bad guys ont eux aussi droit à leur costume pour Animal Crossing : Anakin, Ben Solo, Kylo Ren et Swolo vont ainsi pouvoir désormais inonder d'ondes négatives votre ile du jeu !Amusez-vous bien avec tous ces costumes !Source : NintendoEnthusiast