News Produits dérivés

L'année 2020 n'aura pas été de tout repos ! Cependant, il ne faut pas perdre de vue les traditions et cette année est celle où Mario va fêter dignement ses 35 ans.Nous le savons déjà, Nintendo avait prévu tout un tas de choses pour fêter les 35 ans de sa mascotte. Pour autant, la crise sanitaire a forcé le géant japonais à revoir ses plans et à décaler quelques annonces.Cependant, les partenariats avec d'autres grandes marques se poursuivent et après Levi's et LEGO, c'est au tour de Puma de dévoiler son produit estampillé "Mario".C'est sur une boutique australienne qu'est apparue furtivement cette paire de baskets Mario.La page où était référencé le produit a été supprimée mais certaines personnes attentives ont pu remarquer que la date de mise en vente était le 4 septembre... soit demain !Il n'en faut pas davantage pour déduire que la paire de baskets (et éventuellement d'autres produits de la marque) pourraient être annoncés dans les heures qui viennent.Ces annonces pourraient avoir lieu en simultané avec d'autres annonces... très attendues par les joueurs. Les rumeurs évoquent notamment une compilation de jeux 3D Mario.Affaire à suivre !Source : Vooks.net