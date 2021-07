News Dr. Mario World (mobile)

Le 1e novembre 2021 sera marqué par la dernière consultation du Dr Mario sur mobile, avec la suspension du jeu mobile Dr. Mario World de Nintendo. Ce jeu de réflexion avait bénéficié d'ajouts réguliers depuis sa sortie, sous forme de nouveaux personnages, à l'instar de Dr. Petey Piranha qui avait rejoint le casting du jeu en avril 2021.Les joueurs ont donc jusqu'au 31 octobre 2021 pour découvrir l'adaptation mobile du jeu au principe plus que trentenaire. Et si vous faites partie des joueurs qui achetiez les Diamants, la monnaie du jeu, sachez que cela ne sera plus possible près le 28 juillet 2021, c'est-à-dire aujourd'hui.Le jeu se composait de deux modes : un mode solo dans lequel vous deviez progresser de niveau en niveau, et un mode compétitif en PvP dans lequel vous pouviez mieux exploiter ces skills qui, dans quelques mois, ne serviront plus à rien.A partir du 1e novembre, le jeu ne fonctionnera plus du tout, lorsque vous essayez d'accéder au mode hors ligne, vous arriverez d'ailleurs sur une page historique consacrée au jeu. La fin d'une époque, donc, que la suspension de Dr. Mario World sur mobile.Est-ce un jeu auquel vous jouez encore ? Ou bien, comme beaucoup parmi les membres de l'équipe de PN, l'aviez-vous oublié ? On voit avec la fin de ce jeu que sortir un jeu sur mobile n'est jamais gagné d'avance, même quand on s'appelle Nintendo, qui n'a plus lancé de nouveau jeu sur smartphone depuis bien longtemps maintenant : l'euphorie de l'annonce de l'arrivée sur mobile de Big N semble bien loin, maintenant.Source : Dr Mario World