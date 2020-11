News Super Nintendo World

Même s'il faudra patienter le printemps prochain pour que les premiers utilisateurs puissent admirer l'intérieur de ce parc Nintendo (et peut-être encore plus longtemps pour les étrangers si les problèmes liées à l'actuelle pandémie ne sont pas jugulés car il est actuellement quasiment impossible pour les étrangers de venir sur le territoire nippon), les deux dernières images postées par le site The Sankei News le mois dernier nous livre déjà un sérieux aperçu du décor enchanteur, semblant achevé à l'extérieur.

On peut voir sur cette première image l'accès par un tuyau au Super Nintendo World, avant d'arriver dans un espace regroupant différents visuels propres à certains franchises cultes de Nintendo. Une seconde vue plus aérienne permet d'embrasser l'ensemble des installations et on reconnait que cela donne diablement envie d'y aller faire un petit tour.



Les Studios Universal au Japon vont devenir un lieu incontournable pour tous les fans de Nintendo de passage dans le pays (bon on espère tout de même que vous profiterez de toute la richesse culturelle de ce pays en dehors des seuls Jeux vidéo), on attend désormais des images de l'intérieur des attractions et une petite bande-annonce pour nous faire frémir un peu plus.





Belle optimisation de l'espace car au final, cela ne paraît pas si grand au niveau des extérieurs. On va se bousculer au départ pour admirer le château de Peach, la demeure de Bowser ou faire un tour dans la maison champignon.